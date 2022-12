Vskutku rodinná tiskařská firma s tradicí více než 30 let na vnitrostátním a nově i zahraničním polygrafickém trhu. Tak se dá charakterizovat firma sídlící v Chotovinách, jejíž hlavním posláním je ofsetový, digitální a velkoformátový tisk: ABC Tiskárna.

Foto: e-abctiskarna.cz

Objednávky, kalkulace: online z pohodlí domova

Jako jedna z mála českých tiskáren nabízí možnost velmi pohodlného systému objednávek – zákazníci si z pohodlí domova naklikají konfiguraci produktu, nahrají data, hodí do košíku a objednají. Tak jednoduché to je. A že toho v nabídce na e-shopu je doopravdy mnoho: najdete zde produkty všeho druhu tisku – ofsetového velkonákladového, digitálního malonákladového, velkoformátového, ale také obalové materiály, širokou nabídku více jak 2 000 druhů reklamních předmětů s možností potisku všemi dostupnými technologiemi, a také reklamní textil, rovněž s možností potisku.

Pro více informací jsme položili pár otázek přímo řediteli firmy Denisovi Pěknému:

„Při nástupu do firmy jsem celkem dlouho přemýšlel, jak dosáhnout výrazně lepších výsledků. Věděl jsem, že táborský okres, na který jsme se do té doby orientovali, je nám určitě malý a budeme muset rozhodit sítě výrazně dál. Přišel nápad vytvořit online tiskárnu, kde budeme prodávat své tiskařské služby, v té době takových web2print řešení v ČR moc nebylo. Ze začátku jsem ani já nepředpokládal, jak zásadní vliv nakonec toto online řešení bude na firmu mít.“

„Díky možnosti online kalkulovat a objednávat tiskoviny se celá výroba mohla urychlit. Postupně jsme začali rozšiřovat své pole působnosti a začali dodávat tiskoviny firmám i koncovým zákazníkům po celé ČR. Teď jsme ve fázi, kdy naše služby využívají mimo jiné ve velké míře i naši kolegové v oboru – tiskárny či grafická studia, pro které připravujeme speciální ceníky.“

Moderní strojový park

Hlavními výhodami tiskárny je plnohodnotně vybavený provoz a vlastní výrobní prostor. Strojový park čítá více než 30 moderních polygrafických strojů, do kterých firma každoročně investuje většinu svých zisků. Nejinak tomu bylo i v posledních letech:

„Pořizujeme stále nové stroje, čímž zjednodušujeme výrobu. Koncem roku 2021 jsme třeba pořídili vysoce výkonný digitální produkční stroj Konica Minolta C7090. V roce 2022 jsme modernizovali ofsetový tisk díky instalaci nového stroje Heidelberg. Ale nebylo to samozřejmě jenom to, koupili jsme třeba také novou brožurovací linku Duplo, bigovací / perforační a skládací stroj Cyklos, velkoformát Roland. Snažíme se fungovat bez evropských dotací, které polygrafický průmysl v posledních 15 letech velmi rozdělily a menší provozy v hodně případech zkrachovaly. Všechny nové technologie si financujeme z vlastního zisku,“ dodává CEO firmy Denis Pěkný.

Růst firmy

„Posledních 5 let zažívá firma každoroční výrazný růst. V roce 2022 jsme dosáhli meziročního růstu kolem 60 %, což je velmi dobrý výsledek vzhledem k tomu, co se minulý rok na tiskařském trhu dělo. A je to mimo jiné zásluhou právě již zmiňovaného e-shopu,“ říká ředitel Denis Pěkný.

Tiskařský trh v posledních letech prošel velmi těžkou zkouškou – už koronavirus v roce 2020 a 2021 nepříznivě poznamenal nákupní ceny papíru, začátek války na Ukrajině dodal zdražování ještě větší tempo díky výpadku v dodávkách.

„Papír se meziročně zdražil v některých případech o více než 80 %, to je něco, co tu za celou dobu existence firmy nebylo. S tímto jsme se museli poprat, část nákladů jsme vzali na sebe, ale samozřejmě se to muselo projevit i určitým zdražením,“ dodává Denis Pěkný.

V rámci oblastního působení se navíc firma dohodla s jindřichohradeckou tiskárnou Dastax na převzetí části výroby zaměřené na reklamní tisky, čímž se nastartovala další etapa vývoje a rozšíření působnosti ve větším také na Jindřichohradecku.

Pokračování rozvoje

„Snažíme se jít s dobou, poohlížíme se stále po nových příležitostech. Na rok 2023 máme v plánu několik menších i větších projektů – těmi významnějšími by mělo být vybudování nového grafického studia či pořízení revoluční inkoustové digitální technologie, která již ve větší míře dokáže nahradit ofsetový tisk. Uvidíme, co všechno se nám podaří realizovat, já jsem v tomto ohledu ale vždy optimista,“ zakončuje rozhovor ředitel tiskárny.