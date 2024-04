Toužíte po miminku, ale čáp k vám pořád ne a ne přiletět? Trpíte-li totiž nadváhou nebo rovnou obezitou, vaše šance na otěhotnění se mohou snižovat právě kvůli tomu.

Foto: OB klinika a.s.

To, že obezita není jen estetický problém, ale především onemocnění, ví už snad dneska každý. Ale jaká všechna zdravotní rizika s sebou kilogramy navíc přinášejí, ví už jen málokdo. A právě snížená plodnost nebo rovnou neplodnost patří mezi ně.

„Plodnost klesá již v pásmu nadváhy stejně jako při velmi nízké hmotnosti. Při obezitě však klesá velmi významně,“ upozorňuje MUDr. Petra Šrámková, primářka pražské OB kliniky. Velmi obézní ženy – tedy ty, jejichž BMI je vyšší než 40, mají plodnost sníženou o více než 40 %. Postižení plodnosti přitom bývá obvykle vratné a při snížení hmotnosti se navrací téměř k normálu.

„Například více než 70 procent žen s výraznou redukcí hmotnosti po bariatrickém výkonu má opět pravidelný menstruační cyklus. U části žen ale již pětiprocentní redukce hmotnosti zlepšuje fertilitu,“ popisuje MUDr. Šrámková.

Tím však výčet pozitivních důsledků snížení hmotnosti nekončí. S nižší váhou se snižují i rizika výskytu některých předrakovinových stavů i zhoubných nádorů. Mezi ně patří například karcinom prsu. Ženy, které v dospělosti nabraly 30 a více kilogramů mají totiž riziko jeho vzniku až dvakrát vyšší.

Zdraví dítěte je i na matčině talíři

Ženy, které chtějí otěhotnět, ale současně trpí nadváhou či obezitou, by měly začít shazovat kilogramy co nejdříve. Těhotenství už pro to není vhodným obdobím. Ale stejně tak neplatí, že by měly těhotné ženy jíst za dva.

„Pohled na výživu těhotných se za poslední roky změnil. Novinkou je tak zvané nutriční programování, což zjednodušeně řečeno znamená, že skladba stravy může ovlivnit vlastnosti genů, které souvisejí se zdravím,“ říká nutriční terapeutka PhDr. Karolína Hlavatá, Ph.D.

Pokud se tedy nastávající maminka správně stravuje, dává svému dítěti do vínku i větší šanci na zdravý život v dospělosti.

„Proto je tolik žádoucí hledět na kvalitu jídelníčku nastávajících maminek – nejíst za dva, ale dvakrát tak dobře,“ pokračuje PhDr. Hlavatá.

Kdo se rozhodne pro redukci hmotnosti, měl by se svěřit do rukou lékařů. Ti totiž dokáží nejen provést všechna potřebná vyšetření, ale i nastavit správnou terapii. Centra, která jsou na léčbu obezity zaměřená, poskytují navíc pacientům komplexní služby zahrnující i péči dalších odborníků jako jsou nutriční specialisté, psychologové a další.

Operace není pro těhotenství překážkou

Pražskou OB kliniku si pro svou cestu za štíhlejší figurou vybrala i trojnásobná maminka Tereza. V den, kdy na kliniku přišla, jí ukazovala ručička na váze 120 kilogramů. Lékaři jí doporučili plikaci žaludku – méně invazivní chirurgický zákrok, při kterém se zmenší objem žaludku tím, že se „zavine jako palačinka“. Pacient po operaci musí dodržovat upravený jídelníček a pomalu se vrací k normálnímu jídlu, ale ve velmi malém množství – porce odpovídají zhruba porcím tříletého dítěte. Následně chodí na kontroly a musí dodržovat nastavená pravidla.

Zdroj: OB klinika a.s.

Tereza po operaci shodila 46 kilogramů a dodnes se cítí báječně. „Co mě však překvapilo, jak lehce jde po shození přebytečných kil otěhotnět,“ směje se. Zatímco o druhou dceru se snažili s manželem půl roku, třetí dcera pro ně byla překvapením. Plikaci žaludku měla v té době něco málo přes rok, proto se znovu obrátila na odborníky z OB kliniky, aby jí poradili, co a jak má dělat.

„Asi nejhorší pro mě bylo, když se dostavilo období zvracení. Začala jsem pociťovat doslova vlčí hlad. Ale s paní doktorkou Šrámkovou jsme to společně vyřešily,“ pochvaluje si. Navýšily porce jídla o zhruba 20 ml a Tereza se začala cítit lépe. Po čase i zvracení ustalo. „Chutě, které jsem jako každá těhotná žena měla, jsem řešila kostičkou kvalitní hořké čokolády, kterou jsem si nechala rozpustit v ústech,“ popisuje. „Myslím si, že ženy, které jsou v podobné situaci, by neměly propadávat panice a v případě, že se u nich objeví v těhotenství jakékoli problémy týkající se provedené bariatrické operace, měly by kontaktovat svoji kliniku. Všechno se dá vyřešit, je to jen o komunikaci,“ říká. „Ale samozřejmě se nemůžete na nastavený režim vykašlat. Musíte jen hledat funkční náhradní řešení,“ dodává.

Zdroj: OB klinika a.s.

Minimálně rok je doba, jakou doporučují i odborníci na léčbu obezity ženám, které chtějí po bariatrickém zákroku otěhotnět.

„Je třeba dát tělu čas na regeneraci a počkat, až se hmotnost ustálí,“ vysvětluje nutriční terapeutka PhDr. Karolína Hlavatá, PhD. „Tento čas využijte k celkovému ozdravění svého jídelníčku, nekuřte, omezte pití alkoholu a půl roku před plánovaným otěhotněním začněte užívat multivitaminy pro budoucí maminky. Myslete i na zlepšení své fyzické kondice a poraďte se s nutričním terapeutem, jak by měl vypadat váš jídelníček v těhotenství, abyste měla dostatek energie, vitamínů, ale současně aby nedošlo k poškození plikace nebo bandáže,“ doporučuje.