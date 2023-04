Evropský parlament nedávno přijal pozici ke směrnici o energetické náročnosti budov (EPBD). I když je to pouze pozice jedné z institucí EU a její výsledná podoba bude záviset na dalším vyjednávání, obsahuje řadu problematických bodů.

Obecně lze souhlasit s tím, že by budovy měly mít nižší spotřebu energií a snižovat také škodlivé emise, které produkují. Naprosto zásadní ale je, jakým způsobem tohoto dosáhneme. V současném návrhu Evropského parlamentu spatřuji několik nebezpečí. Stěžejní částí je záběr směrnice, tedy které budovy budou muset splňovat povinnosti z ní plynoucí. Umím pochopit, že se návrh zaměřuje například na zvýšení energetické účinnosti u administrativních a kancelářských budov. U těch je možné takové požadavky zvládnout. Na druhou stranu ale musíme nastavit výjimky pro provozovny mikro, malých a středních podniků, aby především drobní podnikatelé nebyli finančně zatíženi.

S čím se naopak nemohu smířit, je aktuální zahrnutí rodinného bydlení. Povinnosti, které jsou obsaženy v návrhu Evropského parlamentu, mohou mít obrovský dopad na velkou část českých domácností. Je možné říct, že například na 50 let staré obydlí bez rekonstrukce se povinnosti směrnice jistě vztahovat budou. Současná pozice počítá s posunem všech obytných budov do energetické třídy D do roku 2033. Stejně tak se stavím proti části návrhu, která nařizuje výstavbu pouze bezemisních rezidenčních budov od roku 2028. Požadavek stavět striktně pouze bezemisní budovy by velmi zkomplikovalo realizaci nových domů a bytů, po finanční ale i materiálové stránce.

Budovy mohou za 36 % všech emisí, které emituje Evropská unie. I proto je v dlouhodobém horizontu zřejmá snaha bojovat proti nadbytečné energetické spotřebě. Odhad Evropské komise ale je, že k renovaci budov v EU je zapotřebí 275 miliard eur ročně. Mezinárodní unie vlastníků nemovitostí však vidí tento údaj jako podhodnocený a odhaduje částku až k 400 miliardám eur!! Předpokladem je, že se jedná až o 35 milionů obydlí. Takovou částku zcela jistě neuhradí domácnosti ze svých rodinných rozpočtů. V zemích jako Česká republika je rozhodně nebude možné plně pokrýt ani z dotačních programů. Proto je nutné postupovat nadmíru obezřetně, a především s ohledem na skutečné možnosti těch, na které nové povinnosti dopadnou v první řadě.

Energetická účinnost budov je příkladem zelené politiky EU, která upřednostňuje environmentální udržitelnost a usiluje o snížení emisí uhlíku bez ohledu na její reálnou proveditelnost a možné dopady. Existuje obava, že tato politika bude mít nepřiměřený dopad na běžné domácnosti, zejména na ty, kteří žijí ve starších, hůře izolovaných budovách. Proto pokud vyvstane povinnost domácnostem k rekonstrukci, by jim stát měl poskytnout finanční pomoc, a to obzvláště pro ty s nízkými příjmy, které mohou mít problémy s provedením nezbytné modernizace. Pro zmírnění takových nepřiměřených dopadů je nutné usilovat o rozumnou podobu výsledného předpisu, podpořenou vhodně nastavenými dotačními programy.

Ondřej Kovařík, europoslanec

