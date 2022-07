Minipivovary v Česku jsou na vzestupu. Velká část z nich přestála krizi spojenou s pandemií a začaly vznikat i nové, které se zaměřují na regionální trh a pivní turistiku. Jedním z těchto pivovarů je Soběslavský pivovar.

Ing. Rostislav Staněk | Foto: Rašelina a.s.

Pivo se v Soběslavi začalo vařit již za vlády Petra Voka v 16. století. Roku 1628 byl založen pivovar, který přes různé historické události, fungoval do roku 1951.

S myšlenkou obnovit tradici vaření piva v Soběslavi přišel předseda představenstva společnosti Rašelina Soběslav Ing. Rostislav Staněk.

Společnost Rašelina Soběslav je známá výrobou substrátů a hnojiv. Je to tedy velký skok k pivovarnictví. Co Vás k tomu vedlo?

Společnost Rašelina Soběslav je tradičním výrobcem substrátů, zemin, hnojiv a mulčovacích materiálů. Málokdo ale ví, že kromě těchto výrobních procesů, se zabýváme dále chovem masného skotu na Šumavě, provozujeme a stavíme fotovoltaické elektrárny, provozujeme a stavíme zahradní centra a máme také středisko lesnictví, které těží dřevo v lese a manipuluje s hmotami na manipulačních skladech.

Já sám pocházím z Plzně a když jsem před 26 lety přišel do Rašeliny Soběslav, tak jedna z věcí, které jsem si všiml, bylo to, že v Soběslavi kdysi býval pivovar a ten se již 70 let neprovozuje. A jak jistě víte Plzeň je především známá výrobou piva. Piva s označením Pils jsou vlastně tradiční světlá piva a tento název je odvozen od města Plzeň. Tato myšlenka na pivovar si se mnou postupně hrála a zhruba před 10 lety jsem se rozhodl, že chci v Soběslavi postavit pivovar, který by vyráběl pivo plzeňského typu a hledal jsem objekt, kde tento pivovar postavit. Zakoupili jsme pro tento účel budovu na náměstí, ale postupně se ukázalo, že dispozičně tento dům není pro výstavbu pivovaru vhodný. Zvítězila proto myšlenka postavit pivovar ve výrobním areálu společnosti Rašelina Soběslav a budovu na náměstí postupně přebudovat na pivotéku. Takže jak vidíte Rašelina Soběslav provádí hodně činností a pivo je prostě jednou z nich.



Bylo těžké v takto tradiční firmě prosadit v podstatě sen mnoha mužů o vlastním pivovaru?

O výrobě piva a postavení pivovaru jsme již delší dobu uvažovali, a proto na tu myšlenku postavit pivovar byli všichni připraveni. Stavební práce a příprava nám trvala zhruba dva roky, a potom postavit vlastní technologii a zprovoznit ji řádově půl roku. Hlavní sládek je jeden zaměstnanec naší společnosti, který dříve obsluhoval výrobní linky a doma si vařil vlastní pivo. Velice ho pivovarnictví baví, a dokonce jeho paní mu dělá pomocnici. Myslím, že i většina zaměstnanců si dnes pro vlastní potřebu kupuje pivo z našeho pivovaru, takže se dá říct, že s tím pivovarem se všichni sžili a jsem přesvědčen, že jsou rádi, že ho tady máme.

Zdroj: Rašelina a.s.

Soběslavský pivovar se netají, že používá k vaření piva plzeňskou technologii. Můžeme tedy očekávat, že chuť piv bude více hořká, než mají velké jihočeské pivovary?

Soběslavský pivovar stavěli sládci z Plzně, tzn. skutečně technologie pochází z Plzně, a i projekt tam vznikl. Firma, která Soběslavský pivovar stavěla, pochází také z Plzně jako já. Jsou to moji známí a dali nám nejenom technologii, ale i určité know-how, což bylo pro nás pro začátek výroby velice důležité. Proti zvyklostem, které jsou většinou v jižních Čechách, a to znamená v jižních Čechách jsou piva malinko sladší, tento pivovar Soběslavský vaří piva hořčejší. Klasický ležák spodně kvašený je zhruba na úrovni 34 jednotek hořkosti a naše pivo, které je nejvíce hořké, je IPA a ta má 55 jednotek hořkosti.

Kde můžeme pivo zakoupit a provádíte také prohlídky?

Pivovar jsme spustili v polovině roku 2021 a zhruba půl roku trvalo, než si veškeré výrobní procesy takzvaně sedly. Pivo dnes prodáváme v našich prodejnách, ale také se snažíme ho dávat do okolních restaurací a okolních měst, to znamená Tábor, Jindřichův Hradec, České Budějovice, Soběslav. Uvidíme, jak se nám to bude dařit. V případě, že by někdo měl zájem o prohlídku tak samozřejmě tuto prohlídku mu umožníme, ale bude to jiné až postavíme pivotéku v domě na náměstí v Soběslavi.

Jaké plány máte do budoucna?

Plánů do budoucnosti je hodně, ale nechci a ani nemůžu o všech hovořit. Co se týká piva a pivovaru tak věřím, že jsme neskončili pouze u toho pivovaru v Soběslavi. Mám vytypovaná místa, kde bych tento projekt výstavby pivovaru chtěl ještě zopakovat, dodává Rostislav Staněk.

Autor článku: Petra Máslová Dvořáková, Rašelina a.s. - Soběslavský pivovar

Více informací naleznete na Facebooku, na www.raselina.cz nebo na telefonním čísle +420 381 205 309-310.

Zdroj: Rašelina a.s.