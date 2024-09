Středočeská SOCDEM se stává takovou, kterou měla být již před třiceti lety. Starostlivou a pečující.

Lubomír Nymburský | Foto: Sociální demokracie

„Ztratili jsme v minulých letech hodně voličů. A dlužíme jim velké díky. Jen díky nim se nám dnes daří zbavit všeho, co stará ČSSD reprezentovala – rozhádanost, sebezahledění a prospěchářství. Tedy přesně toho, co ji stáhlo k zemi.“ Přesně tak to vidí Lubomír Nymburský, jeden ze současných lídrů středočeské Sociální demokracie, inženýr ekonomie a projektový manažer.

S proměnou přišla i příležitost otevřít se novým lidem, novému přemýšlení. A zejména rozloučit se s těmi, kteří dávají přednost vlastnímu prospěchu před potřebami lidí v kraji.

Dnes středočeskou kandidátku reprezentuje mimořádně silný tým sedmi desítek pracovitých lidi, kteří každý den odevzdávají kraji i své komunitě velký kus práce. Starostové, místostarostové, doktoři, učitelé … nezávislí. Najdete mezi nimi Martu Peterkovou, starostku krásné Loučeně, Ingrid Podroužkovou, dlouholetou starostku Lipníka nebo Jána Chleba, viceprezidenta Komory velitelů hasičů. Mají jasnou vizi a sdílejí stejné hodnoty – solidárnost, pracovitost a chuť pečovat o obce a lidi v nich.

Na takové kandidátce nezbylo místo pro prospěcháře. Jak říká Miloslav Čihák, emeritní podplukovník a kandidát na hejtmana: „Jsme novou generací sociálních demokratů, a i když neseme břímě minulosti, ve středních Čechách jsme nastoupili na cestu, na které měla být Sociální demokracie již třicet let. Starostlivá a pečující o kraj, aby všichni lidé bez rozdílu příjmu v něm žili lepší život.“

I proto vstupuje středočeská Sociální demokracie a osobnosti kraje do kampaně s činy místo planých slibů.V Podolance pomohli s rekonstrukcí rybníku Jordánek, v Hlavenci s opravou chodníků, v Miskovicích s úpravami fotbalového hřiště nebo v Církvicích s přístavbou Mateřské školy.

Pod novou vlajkou SOCDEM přináší dobré zprávy pro kraj – přispívá na útulky, asfaltuje, uklízí černé skládky a vaří s dětmi obědy.

„Do vedení kraje tak přinášíme opravdové zkušenosti a umění věci dotáhnout,“ upřesňuje Lukáš Kopecký, zastánce grantů pro ekologické odstranění eternitových střech a kandidát za SOCDEM. A dodává: „Zkrátka, naší zemí je náš kraj.

Pokud i vy chcete mít Středočeský kraj chytřejší, zdravější a vstřícnější k potřebám lidí, obcí a měst, přijměte 20. a 21. září pozvánku k podzimním volbám do zastupitelstva kraje.

Středočeští sociální demokraté jsou na správné cestě. Jejich oblíbenost zase roste a každý hlas v krajských volbách 20. a 21. 9. z vašich rukou jim pomůže vybojovat levnější dopravu, školní obědy zdarma, více doktorů i opravené cesty v našem kraji.

To je dobrá zpráva pro všechny.

Zadavatel: Sociální demokracie

Zpracovatel: VLM, a.s.