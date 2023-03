Ivana Solařová je první starostkou Znojma. V čele města je od listopadu minulého roku. Co ji přimělo k tomu, že usedla do starostenského křesla, jak chápe svou roli, a co se chystá ve Znojmě, to se dočtete v následujícím rozhovoru.

Starostka Znojma Ivana Solařová | Foto: Město Znojmo/archiv

Paní starostko, jste první ženou v čele města Znojma. To je samo o sobě změna. V čem Vy sama vidíte změnu, proč jste do toho šla?

Vždycky jsem byla ráda mezi lidmi a ráda pomáhám. Pozice starostky města mi to umožňuje dělat na plný úvazek. U politiků jsme si zvykli na neustálé soupeření a hádky, tak trochu bych řekla i vytahování ramen a chlubení se, kdo co dokázal, co postavil, a jako by nám z toho vypadli ti nejdůležitější, samotní lidé. A to je to, co bych do politiky chtěla vrátit.

Předně, město je živý organismus. Potkávají se tu různí lidé, studenti, mladí rodiče s dětmi, lidé ve středním věku, senioři, podnikatelé i zaměstnanci z různých firem a institucí. To jsou konkrétní lidé s konkrétními zájmy a potřebami. A město tu musí být pro každého. Představuji si ho jako takovou velkou rodinu. A aby rodina fungovala, musíme spolu komunikovat a přes všechny názorové odlišnosti se umět domluvit. To je to zásadní.

Jak to hodláte udělat?

Roli starostky chápu tak, že má spojovat a otevírat dveře. Musí naslouchat, aby věděla, čím občané žijí a co je skutečně trápí. Nesmí se bát předstoupit před lidi, i když to někdy může být hodně emočně vypjaté. Mám však zkušenost, že dialog má smysl.

V mé pracovně mají všichni dveře otevřené. Od dubna zavádíme novinku, a to pravidelné besedy se starostkou pod širým nebem. Takže už nebudou muset za mnou do kanceláře.

Když mluvíte o tom, že se chcete vydat za lidmi, jak jsou na tom příměstské části, ve kterých bydlí čtvrtina obyvatel Znojma a které byly dosud často opomíjené?

Je to tak, příměstské části byly v minulosti často přehlížené a někteří obyvatelé se tak cítili právem odstrčeni. My jsme v těchto dnech dokončili analýzu problémů příměstských částí a na přelomu března a dubna se vydám s kolegy i za zdejšími obyvateli. Budeme se tak přímo s nimi domlouvat na prioritách, co nejvíc hoří a kam napřít společné úsilí.

Znojmo v těchto dnech dokončuje takzvaný strategický plán, který vytyčuje priority pro rozvoj města do roku 2030. Součástí mají být i konkrétní projekty. Prozradíte, které jsou podle Vás zásadní?

Když vezmu opravdu konkrétní projekty, tak aktuálně se soustředíme na dokončení nového krytého bazénu v Louce a opravu radniční věže, k tomu bychom rádi letos rozjeli rekonstrukci Jízdárny Louckého kláštera. Tam chceme vybudovat kulturně-kreativní centrum pro celý region. Součástí bude i velký společenský sál na pořádání plesů a dalších akcí.

Když se ovšem zaměřím na problémy, které dlouhodobě trápí občany našeho města, pak je to doprava a parkování, dostupnost primární lékařské péče, především pediatrů a zubařů, dostupné bydlení, ale třeba i odchod mladých lidí z města. V těchto oblastech jsme si v rámci strategického plánu vytyčili konkrétní body, kterými chceme přispět k řešení uvedených problémů.

Vedle toho musíme také prioritně řešit stav chátrajících městských bytů a už od nástupu na radnici pracujeme na energetických úsporách města. Spočítali jsme si, že chytrá opatření mohou ušetřit 20-30 % spotřeby energie úřadu. Pokud by se nám k tomu podařilo nastartovat i vlastní výrobu elektrické energie, například prostřednictvím solárních panelů na střechách městských budov, pak můžeme významně posílit celkovou soběstačnost města i v tomto směru. Také se zabýváme budoucností dosluhujících městských lázní. Je to úžasná budova s dlouhou historií, snad každý z nás tudy prošel a má na lázně svou osobní vzpomínku.

To jsou všechno zásadní věci pro rozvoj města. Vraťme se přesto ještě zpátky na začátek rozhovoru. Zmínila jste zajímavou myšlenku, že chápete město jako rodinu. Jak se tedy staráte o rodinné příslušníky?

Dám příklad a začnu u těch nejmenších. V poslední době řeším s maminkami, že jim ve Znojmě chybí prostor, kde by se mohly potkávat. Kaváren s dětským koutkem tu už moc nemáme, chybí hernička se zázemím. A já už mám na stole několik variant, kde by se něco takového dalo udělat. Doufám, že mě v tom kolegové podpoří. Také se chceme pustit do generální opravy dětských hřišť. Některá jsou opravdu zanedbaná. To jsou ale opravdu jen příklady. Velké téma je pro nás podpora vzdělávání nebo třeba už zmíněné dostupné bydlení pro začínající rodiny.

Zmiňujete děti a mladé rodiny. Co senioři?

To je pro nás velké téma. Momentálně běží generální rekonstrukce domu pro seniory na Vančurově ulici, poté chceme totéž uskutečnit v domě pro seniory na Dukelské. Osobně s dědečky a babičkami ráda trávím čas. Ostatně, kdo je vlastně senior? (smích) Nedávno jsem například vyrazila na Stříbrný ples, který jsme věnovali právě seniorům, a měla jsem radost, že tam byla i spousta mladších ročníků. Bylo to takové mezigenerační setkávání. Nabídku akcí pro seniory chceme přinejmenším udržet, nejlépe rozšířit.

Starostka Znojma Ivana Solařová na Stříbrném pleseZdroj: Město Znojmo/archiv

Blíží se turistická sezóna. Na co pozvete do Znojma návštěvníky? Chystáte nějaké novinky?

Chystáme. A ne jednu. Blíží se Jarní dny zdraví, jejichž součástí jsou sportovní akce i tematické procházky pro rodiče s dětmi. Následovat budou tradiční Velikonoční trhy s bohatým kulturním programem. Vyslovenou novinkou bude zpřístupnění krytu civilní obrany pod Masarykovým náměstím, který rozšíří prohlídkové okruhy Znojemského podzemí. To bude zážitek, který absolvujete se zatajeným dechem. Osobně se také moc těším na vydání speciální edice mincí vyrobených z plechu radniční věže. Ty jsme se rozhodli nechat vyrazit na památku probíhající rekonstrukce radnice. Mince budou v prodeji od podzimu.

Děkujeme za rozhovor.

