Systémové řešení je pro značku pórobetonu Ytong typické, proto si stavebník kromě obvodových tvárnic (oblíbené jsou zejména Ytong Lambda YQ) může při stavbě domu vybrat kromě příčkovek, tepelněizolační zakládací malty, speciální tepelněizolační omítky, schodů, stropů a masivní střechy Ytong i široké spektrum překladů Ytong.

Foto: Xella CZ

Kromě pórobetonových nosných a nenosných překladů má Ytong v nabídce také prefabrikované betonové překlady, žaluziové kastlíky a YQ U profily, U profily nebo vyztužené nenosné UPA profily. Díky provázanosti všech výše uvedených prvků je s Ytongem možné stavět celou stěnu tak, že je minimalizováno riziko tepelných mostů při zachování difúzních vlastností materiálu. To znamená, že dům „dýchá“ a reguluje vlhkost na optimální úroveň.

Nosné překlady Ytong se vyrábí v délce od 1 250 do 2 500 mm a šířce od 200 do 375 mm

Výška překladů je vždy 249 mm. Nosné překlady charakterizuje okamžitá únosnost, vysoká přesnost a snadná montáž. Výstavbu urychluje také minimum mokrých procesů na stavbě, předností je také fakt, že nosný překlad Ytong vytváří při použití tvárnic Ytong stejný podklad pro povrchové úpravy. Minimum tepelných mostů pak zlepšuje tepelněizolační parametry stavby, požární odolnost s nejvyšší třídou reakce na oheň A1 zajišťuje vysokou ochranu domu před požárem.

Zdroj: Xella CZ

Práci s nosnými překlady zvládne i stavebník stavějící svůj rodinný dům svépomocí

Stačí dodržovat doporučené pracovní postupy, které jsou popsané v publikacích společnosti Xella, velkou pomůckou jsou také videa s doporučenými videopostupy instalace. Při montáži by měl stavebník dát pozor na správnou polohu zabudovaného překladu, šipky na překladu by měly směřovat vždy vzhůru. Nosné překlady se ukládají do maltového lože, pro zdění doporučuje společnost Xella používat Ytong zdicí maltu. Pro povrchové úpravy stěn z tvárnic, příček a překladů Ytong jsou určeny vnitřní a vnější tepelněizolační omítky Ytong.