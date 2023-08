Labužníci naší země, spojte se! Od září se již popáté roztáčí kola pojízdné prodejny REGIONÁLNÍCH POTRAVIN.

Foto: regionalnipotravina.cz

Distribuci lahůdek oceněných značkou Regionální potravina má letos na starosti Sousedská Pojízdná prodejna. Oceněné výrobky českých producentů bude až do poloviny listopadu rozvážet jako na zlatém podnose po celé republice. Kdy se objeví ve vašem kraji? Vezměte si k ruce diář a podívejte se na rozpis prvních zastávek.

Podzim vám letos bude opravdu chutnat

Letos jsme už potěšili návštěvníky tradiční Země živitelky v Českých Budějovicích. A tím se teprve rozehříváme. Udělejte totéž s vašimi chuťovými buňkami a dorazte za námi. Do poloviny listopadu se kola Sousedské pojízdné prodejny nezastaví.

Během září a na začátku října potěšíme labužníky z Moravy. Na programu máme zastávky v Moravskoslezském, Zlínském, Olomouckém a Jihomoravském kraji.

Sobota 2. 9. Farmářské trhy Kojetín Masarykovo nám. 9:00 – 13:00 Neděle 3. 9. Chropyňské hody Chropyně areál zámku Chropyně 13:00 – 18:00

Zdroj: regionalnipotravina.cz

Pak už to půjde v rychlém sledu. Z Moravy se od druhého říjnového týdne přesuneme do Čech. Vždy přivezeme potraviny té nejvyšší jakosti. Součástí prodejny je i relax zóna, v níž pro vás bude připraveno speciální sousedské menu. Jako obvykle se těšte také na hodnotné dárky. Za nákup nad 500 Kč dostanete praktickou plátěnou tašku. Pokud nakoupíte produkty minimálně v hodnotě 1000 Kč, obdržíte piknikový koš. A to pořád není vše. Další ceny si můžete vytočit na kole štěstí!

Proč jsou produkty s označením REGIONÁLNÍ POTRAVINA nejlepší

Protože jsou prověřené. Značku Regionální potravina totiž Ministerstvo zemědělství uděluje již 14. rokem. Získat ji není jednoduché. Každá oceněná potravina musí obstát ve velké konkurenci a zvítězit ve svém kraji.

Zdroj: regionalnipotravina.cz

Označení tedy garantuje, že je výrobek poctivý, čerstvý a vyrobený jen z lokálních surovin podle jedinečných místních receptur.

Potěšte žaludek a dejte srdce těm nejlepším regionálním potravinám!

Na @regionalnipotravina a www.regionalnipotravina.cz můžete sledovat, kam pojízdná prodejna právě míří.

Zdroj: regionalnipotravina.cz

Zdroj: regionalnipotravina.cz