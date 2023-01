Soutěž o 9 voucherů na bagetu Lok Lak z Bageterie Boulevard

Láká vás v zimních měsících sednout do letadla a odletět do teplé exotiky? Pokud máte rádi Asii, ideální destinací by byla třeba Kambodža, kde aktuálně panují tropické teploty. Tato tzv. „perla orientu“ na vás dýchne prostřednictvím bagety Lok Lak s pepřem, který vás zahřeje i během naší zimy. Pomalu pečené hovězí maso s pepřem, volské oko, sýr gouda, pepřová omáčka, rajčatová salsa, nakládaná červená cibule a rukola. Kombinace kambodžských surovin v ideálním poměru.

Foto: Bageterie Boulevard