Rádi si vychutnáte skleničku kvalitního rumu? Pak pro vás máme dobrou zprávu. Panamský výrobce prémiových rumů, značka Abuelo, odkrývá to nejlepší tajemství, které Panama může nabídnout – výjimečnou řadu Finish Collection. A na své si přijde nejenom milovník delikátních rumů.

Historie značky Abuelo se začala psát již v roce 1908, kdy ji založil španělský přistěhovalec José Varela Blanco. Ten si byl dobře vědom skvělých zdejších podmínek pro pěstování cukrové třtiny a začal tedy provozovat první cukrovar v Panamské republice. Jeho produkce z cukrové třtiny byla od počátku ceněna pro svou mimořádnou kvalitu. V současnosti provozuje firmu Abuelo již třetí generace rodiny Varela a produkuje 90 % všech rumů v Panamě. Abuelo je i nadále symbolem vysoké kvality a dokonale vyvážené chuti, pro kterou jsou tyto rumy milovány rumovými fanoušky i barmany po celém světě.

„A protože se značka Abuelo snaží neustále inovovat a přicházet s novými kombinacemi, vytvořila jedinečnou řadu Finish Collection, která obsahuje tři moderní a originální rumy – Napoleon, Oloroso a Tawny. Tyto rumy zrály 14 let v sudech z amerického dubu a rok pak dozrávaly právě ve vybraných sudech po cognacu, sherry a portském víně. Jejich jména byla vybrána tak, aby odrážela nejen charakter dřevěných sudů, ve kterých dozrávají, ale také místa, která inspirovala tuto kolekci: Francii, Portugalsko a Španělsko,“ doplňuje Cristobal Srokowski, Ron Abuelo Global Brand Ambassador.

Abuelo XV Napoleon symbolizuje Cognac a Francii a na první pohled vás zaujme svou mahagonovou barvou. Tento výrazný a delikátní rum vyniká aroma sušených švestek, rozinek a kakaa. V jeho chuti ucítíte jemné tóny ovoce a dubového sudu. Skvěle se hodí k přírodním masům, jako je tatarák nebo carpaccio. Výborně chutná ale i v kombinaci s tmavou čokoládou s ovocem nebo citrusy.

Druhým tekutým pokladem je tmavě jantarový rum Abuelo XV Oloroso, jenž ve finální fázi zrál ještě téměř rok v sudech po španělském víně Oloroso. Jeho aroma je pronikavé s výraznými stopami vlhkého dřeva a dotekem citrusů. Potěší vás svou minerální chutí, ve které ucítíte šťavnaté citrusy a pražené mandle. Co takhle si ho vychutnat s rybami, ústřicemi, červenými krevetami nebo tmavou čokoládou se solí?

Posledním jedinečným rumem z kolekce Finish Collection je Abuelo XV Tawny s barvou načervenalého mahagonu, který byl inspirovaný portským vínem a Portugalskem. Ten vyniká výraznou a intenzivní chutí zralých fíků a dubového dřeva. Svou vůní připomíná nádech divoké třešně a sušeného ovoce. Nejlépe si ho vychutnáte v kombinaci s kvalitními sýry s modrou plísní nebo třeba s čokoládou s červeným ovocem.

Vychutnejte si některý z těchto tří výjimečných rumů a ochutnejte pravé kouzlo Panamy.

O společnosti STOCK Plzeň-Božkov

Společnost STOCK Plzeň-Božkov, jenž patří do StockSpirits Group, je jedničkou na českém trhu, která svým zákazníkům přináší tradiční a oblíbené značky lihovin již více než 100 let. S portfoliem čítajícím více než 120 značek je lídrem na trhu. Prodává populární výrobky značky Božkov, Fernet Stock a oblíbené vodky Amundsen a Pražská vodka. Dále distribuuje úspěšné značky jako nejprodávanější importovaný rum v Česku Captain Morgan, nejsilnější značku skotské whisky na světě Johnnie Walker, oblíbený krémový likér Baileys, nejprodávanější bourbon Jim Beam, koňak Courvoisier a mnohé další. Do jeho portfolia patří také ovocné a bylinné likéry Bartida Original nebo distribuční značka kubánského rumu Legendario. Od roku 2021 STOCK Plzeň – Božkov distribuuje i všechny prémiové značky společnosti Diageo a luxusního portfolia „Reserve“, mezi nimi je rum Zacapa, gin Tanquerey nebo bourbon Bulleit. Více na www.stock.cz.

