Pochlubte se svými květinovými dekoracemi a vyhrajte atraktivní ceny. Stačí zaslat soutěžní snímek.

Soutěžte se svou květinovou výzdobou i vy! | Foto: canva

Město květin nezdobí jen parky a záhony v ulicích. Olomouc a celý kraj pravidelně zkrášlujete svými barevnými balkony, terasami či okny s truhlíky i vy. Zašlete do soutěže jejich snímek. Odborná porota vybere ty nejpovedenější, ze kterých pak sami čtenáři zvolí vítěze. Ti si odnesou nejen čestný titul autora nejkrásnější květinové výzdoby, ale taky atraktivní výhry.

Jak se zapojit?

Vyfotografujte květinovou výzdobu a zašlete nám její snímek spolu s krátkým popiskem na e-mail balkony@denik.cz. Do předmětu uveďte „Květinová soutěž Olomouc“.

Soutěžit můžete ve 2 kategoriích:

· Nejhezčí okno, balkon/ terasa

· Nejhezčí dům, blok domu a ulice

Fotografie plné květin a zeleně nám můžete zasílat nejpozději do 15. 8. 2022.

Soutěžit můžete v obou kategoriích současně. Do každé z nich je však možné zaslat pouze jednu fotografii. Kategorii, do které snímek zasíláte, uveďte v e-mailu.

Ze soutěžních fotografií vybere odborná porota postupující, o jejichž květinové výzdobě pak budou moci hlasovat sami čtenáři, a to v týdnu od 22. 8. do 11. 9. Následující týden pořadatel zveřejní výherce.

Soutěž vyhlašuje společnost VLTAVA LABE MEDIA spolu s Olomouckým spolkem okrašlovacím pod záštitou Olomouckého kraje.

Podrobná pravidla soutěže naleznete: ZDE

Co můžete vyhrát?

Pro vítěze v obou kategoriích jsou připraveny následující ceny:

1. místo: 10 000 Kč, půlroční předplatné elektronického vydání Deníku a poukaz na nákup od partnera akce.

2. místo: 5000 Kč, poukaz na konzumaci v restauraci Bělecký Mlýn v hodnotě 1000 Kč a čtvrtletní předplatné elektronického vydání Deníku.

3. místo: 1000 Kč, poukaz na konzumaci v restauraci Bělecký Mlýn v hodnotě 1000 Kč.

Výherce na prvním místě se také může těšit na speciální odměnu od hejtmana Olomouckého kraje. Její podoba bude upřesněna.

Neváhejte a zapojte se do soutěže!

Své fotografie zasílejte na balkony@denik.cz