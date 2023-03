Show My Leonard Cohen skládá poctu legendárnímu hudebníkovi v Praze, Brně a Ostravě

Foto: Leonard Cohen

Po vyprodaných vystoupeních v Sydney a v Edinburghu přijíždí zpěvák a klavírista Stewart D’Arrietta se svojí kapelou poprvé do České republiky, aby vzdal hold bluesové legendě Leonardu Cohenovi. Dne 12. 5. 2023 vystoupí v Kongresovém centru Praha, 13. 5. 2023 v Sono Brno a 14. 5. 2023 v Gongu Ostrava. Přesně 10 let po vyprodané O2 Areně opět zazní písně Leonarda Cohena v České republice. Stewart D´Arrieta spolu se skvělými hudebníky přiváží strhující oslavu Cohenovy hudby, poezie a příběhů jeho života. Zazní největší hity celé Cohenovy kariéry, smyslná I’m Your Man, hymnické Hallelujah i zamilovaná Suzanne.

