Dej si to prostě, jak chceš. Jim Beam nabízí jednoduše dokonalé highball drinky

Pokud hledáte inspiraci, jak se osvěžit v nadcházejících letních dnech, zkuste letos své barmanské umění obohatit svěžími nápady na drinky z dílny Jim Beam. Recepty na nové highball koktejly jsou totiž jako stvořené pro slunné dny a relaxaci s přáteli. Zkombinujte kreativitu a kvalitní ingredience a užijte si lahodné pití, které vám zpříjemní nejeden letní večer.

Základ bourbon whisky Jim Beam tvoří dlouholetý tajný recept rodiny Beamů s více než 200letou historií, který neustále vylepšovalo a dovádělo k dokonalosti sedm generací. Historii značky Jim Beam začali psát již v 18. století Böhmovi, německá rodina, která se vydala do Ameriky splnit si své podnikatelské sny. Usazeni v Kentucky, s novým příjmením Beam, začali pěstovat kukuřici. Její přebytky vypálili a nechali ležet v dubových sudech. Přestože v Americe byla tou dobou populární hlavně žitná, nebál se mladý James Beam riskovat a nabídnout trhu Kentucky Straight Bourbon Whisky podle Beamovy rodinné receptury. Oproti žitné whisky vynikal bourbon jemnější a sladší chutí, což si Američani a posléze i zbytek světa velice oblíbil.

Ačkoli je Jim Beam výborný i jako samotný panák na ledu, jedná se zároveň o skvělý komponent do celé řady různých drinků. Ne nadarmo je jeho heslem „Dej si to prostě jak chceš“. Je totiž jen na vás, jakým způsobem si ozvláštníte váš ideální letní drink. Inspiraci si můžete vzít z některého nového Jim Beam highball drinku. „Jsme nadšení, že vám můžeme pro nadcházející letní sezónu představit nový způsob, jak si vychutnat Jim Beam whisky v podobě highball drinku. Všechny drinky si můžete snadno připravit sami doma například během grilování s vašimi přáteli či rodinou. Naše vybraná highball sestava v sobě totiž ukrývá jednoduchou dokonalost, kterou ocení úplně každý,“ dodává Peter Bobula, Brand Ambassador ve společnosti STOCK Plzeň-Božkov.

A právě pro tuhle svou jednoduchou dokonalost si už osvěžující highball drinky nachází své příznivce, mezi které patří například i kapela Wohnout, která ve spolupráci se STOCK Plzeň-Božkov vytvořila signature drink přesně podle jejich chutě – Drink by Wohnout (Kentucky Lemonade). Opusťte proto letos v létě zaběhnuté tradice a místo obyčejného panáku si zkuste i vy namíchat ten pravý highball, který dokonale vyhovuje vaší chuti!

Jim & Ginger

4 cl Jim Beam

Zázvorová limonáda

Limeta

Kentucky Lemonade

4 cl Jim Beam

2 cl Giffard Lemonade Base

Soda

Limeta

Apple Lemonade

4 cl Jim Beam Apple

Tonic

Citron

Honey & Mango Delight

4 cl Jim BeamHoney

2cl Mangové

pyrésoda

pomeranč

TIP NA JIM BEAM BARBEQUE OMÁČKU

470 ml kečupu

2 lžíce worcestrové omáčky

230 ml Jim Beam Bourbon

4 lžíce sójové omáčky

2 lžičky suché hořčice (nebo plnotučné)

120 g třtinového cukru

½ lžičky kajenského pepře

Příprava omáčky je jednoduchá a rychlá. Na pánvi smícháme veškeré ingredience a za občasného míchání je přivedeme k varu. Poté snížíme teplotu na nižší stupeň a necháme omáčku vařit cca 20 až 25 minut. Omáčku promícháme, dokud nezhoustne. Skvělý doplněk k vašemu letnímu grilování.

JIM BEAM WHITE

Jim Beam White Kentucky Straight Bourbon zraje po dobu 4 let v nových vypálených dubových sudech. Tento proces zajišťuje bourbonu elegantní a vytříbený charakter. Zaujme vás svojí lehce karamelovou barvou s vůní po vanilce, dubu a koření a chutí s jemnými tóny karamelu a oříšků. Vychutnáte si ho samotný nebo v jednoduše dokonalých highball drincích.

Cena: 399 Kč/0,7l

www.bartidashop.cz

O společnosti STOCK Plzeň-Božkov

Společnost STOCK Plzeň-Božkov, jenž patří do StockSpirits Group, je jedničkou na českém trhu, která svým zákazníkům přináší tradiční a oblíbené značky lihovin již více než 100 let. S portfoliem čítajícím více než 120 značek je lídrem na trhu. Prodává populární výrobky značky Božkov, Fernet Stock a oblíbené vodky Amundsen a Pražská vodka. Dále distribuuje úspěšné značky jako nejprodávanější importovaný rum v Česku Captain Morgan, nejsilnější značku skotské whisky na světě Johnnie Walker, oblíbený krémový likér Baileys, nejprodávanější bourbon Jim Beam, koňak Courvoisier a mnohé další. Do jeho portfolia patří také ovocné a bylinné likéry Bartida Original nebo distribuční značka kubánského rumu Legendario. Od roku 2021 STOCK Plzeň – Božkov distribuuje i všechny prémiové značky společnosti Diageo a luxusního portfolia „Reserve“, mezi nimi je rum Zacapa, gin Tanquerey nebo bourbon Bulleit. Více na www.stock.cz.

