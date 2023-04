Jaro je tady! Odlehčete svůj jídelníček díky V-Label

Foto: proveg.cz

Také na jaře odlehčujete svůj jídelníček? S V-Label vám to půjde jednoduše - zkuste do něj vedle zeleniny zařadit i alternativy masa a mléčných produktů, stejně jako výživné smoothie a proteiny. Začněte své ráno bylinkovým čajem dmBio s citronovou trávou a meduňkou a na víkendový výlet si do batohu přibalte také wrap s veganskými kousky Chickened out chunks od kultovní značky The Vegetarian Butcher, které jsou plné bílkovin. Aby byl opravdu lahodný, nezapomeňte přidat plátky s chutí čedaru nebo goudy - rostlinné alternativy sýra od české značky Pan Hrášek. Nedělní oběd odlehčíte s veganskými karbanátky od Garden Gourmet. Tradičně s kyselou okurkou a hořčicí a pro gurmány s rostlinnou alternativou majonézy Vegan Mayo od Hellmann’s. Nezapomeňte na čerstvý zeleninový salát. Ten skvěle dochutíte hrachovým tamari od kojibakers. A pokud se chystáte i sportovat, co třeba zkusit pro změnu veganský protein? Ten od Green Food Nutrition kombinuje dva zdroje - rýžový a dýňový protein a překvapí vás jemnou chutí. Pro odlehčení je toho na výběr spousta - všechno najdete v našem skvělém V-Label balíčku. O balíček plný těch nejlahodnějších věcí pro odlehčení jídelníčku můžete soutěžit také na Instagramu ProVeg Česko. Soutěží se přímo na profilu @proveg.cz pod soutěžními příspěvky.

Otázka:

Co označuje ochranná známka V-Label?

A) živočišné produkty

B) mléčné produkty

C) veganské a vegetariánské produkty

Odpovědi zasílejte od 15. do 17. dubna vyplněním kuponu ZDARMA na internetové adrese (je nutné se registrovat): mojekrizovka.cz

Vyhrává 50., 100., 150. správná odpověď