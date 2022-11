Fernet Stock spouští novou kampaň na Citrus plnou zábavy a pozitivní energie zaměřenou na mladé. Protože „když jste na stejné vlně, zažijete ty nejlepší příběhy“

Foto: fernetstock.cz

Značka Fernet Stock uvádí novou kampaň komunikující Fernet Stock Citrus. Zatímco předchozí kampaň „Na naše příběhy“ podtrhovala bylinný základ, poctivou ruční výrobu a charakteristickou chuť produktu Fernet Stock Original, nová kampaň „Když jste na stejné vlně, zažijete ty nejlepší příběhy“, cílí spíše na komunikaci požitkářství, zábavy, pohody a pozitivní energie, která je pro hlavní konzumenty Fernet Stock Citrus typická. Namísto propagace Originalu se zaměřuje na populární příchuť Citrus, která sklízí úspěch nejen v Česku, ale i na Slovensku, kde dokonce dosahuje vyšších prodejů než klasický Original.

Zdroj: fernetstock.cz

Fernet Stock Citrus se velké oblibě těší nejen díky své jemné a svěží citrusové chuti s příjemným závěrem, ale i výborné mixabilitě. Spotřebitelé ho konzumují jak ve své čisté podobě na ledu, tak i v nepřeberném množství lahodných drinků. Díky své variabilitě se Fernet Stock Citrus hodí nejen ke konzumaci v panácích, ale i jako rozjezdový party drink a součást mnoha oblíbených drinků.

„S novou televizní reklamou se zaměřujeme především na mladou cílovou skupinu a konzumenty, kteří berou život s lehkostí a současně v ní zohledňujeme i nové trendy a přání spotřebitelů, kteří čím dál tím více vyhledávají lehčí a osvěžující nápoje s nižším obsahem alkoholu. Fernet Stock Citrus v sobě kombinuje všechny tyto nové prvky, a navíc nabízí spotřebitelům výbornou mixabilitu, díky které mohou vznikat další nové trendy a atraktivní drinky,“ přibližuje kampaň Daniela Froňková, Brand Manager Fernet, společnosti Stock Plzeň-Božkov.

Kampaň navíc vznikla symbolicky ku příležitosti 25. výročí od uvedení produktu Fernet Stock Citrus na trh. A protože se až do letošního roku zaměřovala značka Fernet Stock převážně na komunikaci klasického Fernet Stock Original, v nové kampani se rozhodla podpořit oblíbenou citrusovou variantu Fernet Stock Citrus. Cílem kampaně bylo také vyzdvihnout současné trendy v oblasti konzumace alkoholu, kdy spotřebitelé dávají přednost méně alkoholickým nápojům a sladším variantám, a to především ti z mladé generace. A právě Fernet Stock Citrus má zásadní místo v portfoliu značky Fernet pro mladou generaci v Česku i na Slovensku. Značka Fernet Stock oslovuje spotřebitele již téměř 100 let a stále je jedničkou na trhu a současně třetí největší značkou, a to jak na českém, tak i slovenském trhu.

Cílová skupina byla pro tvorbu kampaně definována jako „Požitkář“. Zaměřuje se tedy především na konzumenty, kteří mají rádi zábavu, pohodu a užívání si života „teď a tady“. Součástí přípravy na kampaň bylo také zavedení celožlutých etiket jak pro český, tak i slovenský trh.

Televizní reklamní kampaň připravila agentura Made by Vaculík. Právě jejich návrh zvítězil ve výběrovém řízení díky svému originálnímu konceptu založenému na emocích spojených se zábavou a pohodou.

„Jsme přesvědčeni o tom, že pohoda a zábava jsou nejlepší tehdy, když jsou všichni zúčastnění na stejné vlně. Právě tak totiž zažívají ty nejlepší zážitky a příběhy. A tak vznikl headline celé naší kampaně,“ doplňuje Daniela Froňková.

Na kampani se také podíleli zaměstnanci společnosti Stock Plzeň-Božkov, kteří měli šanci si v reklamě zahrát a vyzkoušet si, jaké to je natáčet televizní reklamu a strávit čas i s kolegy z jiných oddělení, se kterými se běžně tak často nepotkávají.

