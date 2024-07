Nová DrWitt VITAL – funkční jemně perlivá minerální voda plná vitaminů a minerálů ve třech lákavých příchutích pro lepší imunitu, zklidnění i regeneraci

Otázka:

Který náš sportovec je ambasadorem DrWitt VITAL?

A) Adam Ondra

B) Roman Šebrle

Jak si jednoduše podpořit dostatečný příjem vitaminů a minerálů, a navíc v jejich nejlepší kombinaci, protože jsou ve vzájemné symbióze? Jednou z cest je zařadit do každodenního pitného režimu svěží novinku – funkční ochucené minerální vody DrWitt VITAL, které jsou v lákavé jemně perlivé variantě. Můžete vybírat ze 3 lahodných příchutí – růžový grep, bílá broskev nebo granátové jablko/acai/červené hrozno. Unikátní složení každé z nich zlepšuje buď imunitu, nebo regeneraci či relaxaci organismu.

Co jsou to vlastně funkční vody, mezi něž se řadí i DrWitt VITAL značky DrWitt, která se výrobou tohoto typu nápoje zabývá již řadu let?

Funkční nápoje jsou specifickou kategorií nápojů, které přesahují základní funkci, tedy hydrataci a chuť. Jsou totiž formulovány tak, abychom z nich měli i další výhody, jako je například zlepšení nálady, zvýšení energie, zklidnění nebo třeba podpora regenerace organismu. Proto obsahují vybrané množství a optimální kombinace vitaminů, minerálů a antioxidantů.

Novinka funkční jemně perlivá ochucená minerální voda DrWitt VITAL má opravdu jedinečné vlastnosti. Minerální vody jsou jemně perlivé, takže lehké bublinky podpoří pocit svěžesti i intenzivnější požitek z chuti ovoce – bílé broskve, růžového grapefruitu i kombinace granátového jablka, acaie a červeného hroznu.

DrWitt VITAL IMUNO (bílá broskev) – podporujte dennodenně svou imunitu

Jak povzbudit imunitu a cítit více energie? Pomoci může cvičení, procházky do přírody a také osvěžení jemně perlivou funkční minerální vodou DrWitt VITAL IMUNO chutnající po bílých broskvích. Proč si dát zrovna tento nápoj? Kromě toho, že vás příjemně hydratuje, obsahuje řadu vitaminů. Jedná se o 100 % doporučené denní dávky vitaminů skupiny B a vitaminu C a také o vitamin D, který je známý pro podporu imunitního systému. Vitamínová řada B harmonizuje nervovou soustavu a napomáhá redukovat pocity únavy a vitamin C si určitě berete vždycky, když se cítíte oslabeni a potřebujete být zdraví.

Cena: 31,50 Kč

DrWitt VITAL ANTI-STRESS (granátové jablko/acai/červené hrozno) – zklidněte svou duši

Připadá vám, že žijete od víkendu k víkendu? Že má život zběsilé tempo a nemáte pořádně prostor se zastavit, i když byste to tolik potřebovali? Se zklidněním vám může pomoci také vhodná volba vitaminů a minerálů. Jejich jedinečnou kombinaci obsahuje funkční voda DrWitt VITAL ANTI-STRESS v příjemné jemně perlivé verzi v unikátní příchuti granátové jablko, acai a červené hrozno. Je nabitá zinkem (obsahuje 100 % doporučené denní dávky), vitaminy řady B a vitaminem C. Díky tomuto složení podpoříte odolnost vůči stresu a psychické zdraví, získáte více energie a zlepšíte si imunitu.

Cena: 31,50 Kč

DrWitt VITAL RECOVER (růžový grapefruit) – zregenerujte si celé tělo

Žijete naplno? Nebo vás čeká náročný den nejen po fyzické, ale i psychické stránce? Co udělat, abyste dobře fungovali? Určitě se shodneme na tom, že důležitou součástí našich životů je vždy nechat tělo odpočinout, aby doplnilo síly. Jeho regeneraci můžete urychlit správnou volbou vitaminů, které v sobě skrývá jemně perlivá funkční voda DrWitt VITAL RECOVER v oblíbené příchuti růžový grapefruit, navíc bez přidaného cukru (pouze 7 kJ na 100 ml). Nápoj samozřejmě obsahuje hořčík, který mj. působí proti křečím a celkově podporuje správnou funkci svalů. Abyste zároveň posílili imunitu, součástí drinku je také více než 100 % doporučené denní dávky vitaminů skupiny B a vitaminu C.

Cena: 31,50 Kč