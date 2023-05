Ochutnejte nový třtinový rum z Dominikánské republiky – Božkov Republica Solera

Foto: archiv Stock Plzeň-Božkov

Milovníci značky Božkov Republica odkazující na první republiku se dočkali další novinky. Nový třtinový rum se vyrábí ve slunné Dominikánské republice tradiční metodou Solera. Potěší vás svou jantarovou barvou a jemnou chutí, ve které se odráží tóny karamelu, citrusů, sušeného ovoce, sherry, vanilky a koření.

Božkov Republica odkazuje na období první republiky, které je charakteristické svou elegancí, noblesou, ale i poctivostí, řemeslným fortelem a umem. A právě řemeslný um a fortel se zrcadlí i v suchém, pravém třtinovém rumu zrajícím tradiční metodou Solera v Dominikánské republice.

Pyramidový proces zrání – aneb tajemství tradiční metody Solera

Podstatou tradiční metody Solera, která se doposud používala především pro výrobu prémiových rumů, je umístění rumů v dubových sudech nad sebou do takzvaného pyramidového seskupení. Každé patro obsahuje jinak starý rum, přičemž sudy jsou řazeny od nejstaršího k nejmladšímu. Tento proces zajišťuje optimální zrání, a nabízí tak jemnou a přirozenou chuť.

Slunná Dominikána – domov nového rumu Božkov Republica Solera

Prvotřídní rum vzniká v prosluněné Dominikánské republice v oblasti San Pedro de Macorís. Zdejší palírna je známá tím, že při výrobě rumů používá tradiční metodu Solera a pěstuje svou vlastní cukrovou třtinu, díky čemuž si udržuje vysokou kvalitu třtinového destilátu. Příznivé exotické klima, zdejší suroviny a tradiční metoda propůjčují rumu dokonale vyváženou a jemnou suchou chuť s tóny karamelu, sušeného ovoce, citrusů, sherry, vanilky a koření.

Vychutnejte si tento elegantní třtinový rum tak, jak chutná nejlépe – v jeho čisté podobě, abyste mohli objevovat jeho charakter a jednotlivé aromatické tóny.

„Nový rum je výjimečný díky metodě Solera, která nebyla v portfoliu Božkov Republica, ale ani u jiných značek v této cenové kategorii, doposud využívaná. Díky tomu vám nabídne možnost vychutnat si propojení pravých stařených třtinových rumů se suchým chuťovým profilem a výrazným, kořenitým závěrem s dubovým nádechem. Tak na zdraví!“ dodává Petra Lišková, Master Blender ve společnosti STOCK-Plzeň Božkov.

Božkov Republica Solera

Kvalitní třtinový rum vyráběný tradiční metodou Solera ve slunné Dominikánské republice – takový je Božkov Republica Solera, který vzniká z vysoce kvalitní cukrové třtiny z oblasti San Pedro de Macorís. Díky tradiční výrobní metodě, vysoce kvalitním surovinám a místnímu podnebí vás potěší svou jantarovou barvou a dokonale vyváženou chutí s tóny karamelu, sušeného ovoce, citrusů, sherry, vanilky a koření.

Zdroj: archiv Stock Plzeň-Božkov

Cena: 199,- Kč/0,5l

Instagram @bozkov

Více na www.bozkov.cz

Otázka:

Kolik procent alkoholu obsahuje Božkov Republica Solera?

a) 36

b) 37

c) 38

Soutěže se mohou zúčastnit osoby starší 18 let.

Odpovědi zasílejte od 6. do 8. května vyplněním kuponu ZDARMA na internetové adrese (je nutné se registrovat): mojekrizovka.cz

Vyhrává 50., 100., 150. správná odpověď

Nápovědu naleznete na www.bartidashop.cz

O společnosti STOCK Plzeň-Božkov