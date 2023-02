Soutěž o 3x novinku Snickers Creamy Smooth Peanut

Komerční sdělení

Oslava lásky, den svatého Valentýna, je opět tady. Tato „láskyplná“ tradice mylně vytváří pocit, že se týká exkluzivně jen párů. Nedejte šanci vtíravým myšlenkám, že proto, abyste se cítili šťastně, musíte mít romantický vztah. Nejdůležitější vztah si totiž musíte vytvořit sami k sobě – a to každý den v roce. „Cílem není, abychom byli sami, ale abychom uměli být sami. Osvobozuje nás to od nekvalitních vztahů a učí nás to vést tichý rozhovor se sebou, abychom se posílili a zvládli krize a těžké situace,“ vyjadřuje se lektorka, mentorka a koučka Janka Chudlíková k iniciativě ve spolupráci se značkou Snickers.

Foto: Snickers