29. září 2022 uplynulo přesně pět let od vydání poslední řadovky Element rockové party Imodium, která o dva roky později ohlásila pauzu a její členové se věnovali jiným projektům. Jako blesk z čistého nebe tak fanoušky zasáhla zpráva o zbrusu novém singlu Střepy Tepy, který se objevil na všech obvyklých digitálních servisech v pondělí 31. 10.! Novinka, která je duetem s partnerkou frontmana Imodium Thoma Frödeho a autorkou textu Žanet., je zároveň předzvěstí jedinečného exkluzivního koncertu Imodium! Hostit jej bude 3. 6. 2023 jejich domovský festival Broumovská kytara a kapela v jeho rámci slibuje odehrát svůj historicky nejdelší koncertní set!

Foto: broumovskakytara.cz

Otázka:

Kolik let oslaví kapela Imodium v roce 2024 od vydání svého prvního alba?

A) 20 let

B) 12 let

Odpovědi zasílejte od 30. května do 1. června na e-mailovou adresu soutez@vlmedia.cz

Dvě vstupenky vyhrává 50., 100., 150. správná odpověď.

Zdroj: broumovskakytara.cz

Více o festivalu najdete https://broumovskakytara.cz/