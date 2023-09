Dettol se znovu spojuje s Kapkou naděje. V boji pomáhá například čtrnáctiletému Márovi

Foto: dettol.cz

Čtrnáctiletý Mára byl jedním z pacientů Fakultní nemocnice v Motole, kde působí a pomáhá Kapka naděje. Během jeho léčby se několikrát potkali, a tak se jejich životní cesty propojily. I obyčejná rýma pro něj byla velkým rizikem. Mára svůj boj s leukémií vyhrál nejen díky lékařům, ale i čistému domovu bez nebezpečných mikrobů. Hygienu mu pomáhají udržovat dezinfekční prostředky, jako má například značka Dettol, která zabezpečuje zdraví rodin už několik desítek let a je tak neodmyslitelně spjatá s vizí čistého a bezpečného domova. I na příběhu Máry lze vidět, že Kapku naděje může potřebovat někdy každý, proto se s nadačním fondem Dettol spojuje znovu. Během celého měsíce září zákazníci koupí jakéhokoliv produktu Dettol* přispějí 3 Kč právě Kapce naděje.

„Máme radost, že se můžeme znovu spojit s Nadačním fondem Kapka naděje. Společně tak můžeme chránit děti i dospělé, pomáhat jim dodržovat správné hygienické návyky a zároveň tímto způsobem podpořit dobrou věc, což je pro nás to nejmenší,“ říká Marie Zmrhalová marketingová manažerka značky Dettol.

Kapka Naděje pomáhá nejen v desítkách nemocnic po celé ČR, ale podporuje i vědecké výzkumy v oboru hematologie a onkologie. „I kdyby naše činnost pomohla zachránit jen jediný život, tak to stojí za to. Velmi náš proto těší podpora značky Dettol a jsme vděční za to, že ve firemním sektoru máme silné partnery, kterým leží na srdci pomoc těm nejzranitelnějším,“ doplňuje zakladatelka Nadačního fondu Kapka naděje Vendula Pizingerová.

*Nevztahuje se na volně prodejný lék Dettol 2 mg/ml kožní sprej, roztok.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Více informací na www.dettol.cz

Soutěž:

Jak dlouho už Dettol zabezpečuje zdraví rodin?

A) 75 let

B) 80 let

C) 90 let

Odpovědi zasílejte od 4. do 6. září na e-mailovou adresu soutez@vlmedia.cz.

Vyhrává 10., 50., 100., 150., 200. správná odpověď