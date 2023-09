Začněte den s KUBÍKEM – nové cereálie s celozrnnou moukou, obohacené důležitými minerály a vitaminy

KUBÍK představuje zdravou a chutnou novinku pro děti – CHOCO BALLS, CHOCO COOKIES, HONEY RINGS a CINI SQUARES. Čtyři druhy cereálií s celozrnnou moukou, s důležitými vitaminy a minerály, BEZ palmového oleje a glukózo-fruktózového sirupu. Jsou skvělou volbou pro rychlou snídani nebo svačinu, skvěle chutnají s mlékem, jogurtem, ale i samotné, když na vás přijde mlsná.

Snídaně je základem pro úspěšný a zdravý start do nového dne – pro někoho mýtus, pro jiného absolutní moudro a nezbytnost pro náležité ranní probuzení. Podle mnoha expertů navíc pomáhá snídaně rozběhnout metabolismus a snižovat množství jídla snědeného v pozdějších hodinách, zároveň však neexistuje žádný vědecký důkaz, že by snídaně snižovala riziko nadváhy a byla nejdůležitějším jídlem dne. Co ovšem důležité je, je kvalita potravin a zdravá, pestrá, vyvážená a pravidelná strava. Na čem se naopak experti shodují? Kdo snídani rozhodně potřebuje, jsou DĚTI, které mají menší kapacitu žaludku, jsou ve vývinu a potřebují jíst častěji.

Absence snídaně nebo její nesprávná či nezdravá skladba představuje zejména u dětí velké riziko. Rostou, jsou ve vývinu a v neposlední řadě si utvářejí návyky, které pak ovlivní celý jejich další život. Kromě nedostatku energie po nočním „hladovění“ jim hrozí zpomalení metabolismu, boj s nadváhou, případně obezita a s tím spojená další onemocnění. Nejinak jsou na tom sami dospělí, zejména maminky, které kvůli nedostatku času nesnídají nebo se odbývají nesprávnými pokrmy. Kromě ještě větší únavy, fyzické, a často i psychické nepohody, má tato neřest vážný dopad právě na děti, které návyky rodičů přirozeně přebírají. A právě u vyvíjejícího se organizmu je absence snídaně nebo její špatná skladba velkým rizikem.

Proč, co a kdy by tedy děti vlastně měly snídat?

Pokud se snažíme dbát na zdravou, vyváženou a pestrou stravu, pak je rozhodně důležité dbát nejen na to, co bude dítě snídat, ale také samozřejmě kdy. Základní pravidlo praví, že snídat by se mělo nejlépe do 1 až 1,5 hodiny po probuzení. Není třeba tahat dítě z postele s tím, že je jídlo na stole. Je dobré nechat ho v klidu rozkoukat, provést ranní hygienu a pak ho třeba i zapojit do přípravy jídla. Důležitost snídaně je patrná čistě z logiky celodenního stravovacího plánu. V ideálním případě se jí pětkrát denně a jelikož odborníci doporučují, aby první jídlo představovalo téměř čtvrtinu kompletního přísunu energie, je jasné, že bychom si na snídani měli dát záležet. Navíc tělo je po noci vyhládlé, protože po celou dobu pracuje – udržuje v činnosti vnitřní orgány, tělesnou teplotu, srdeční akci. U dětí je energie spotřebovávána ve větší míře, protože jsou ve vývinu a rostou. Proto po noční pauze organismus potřebuje zásobu energie vyrovnat právě snídaní s dostatkem živin.

Klíčové jsou 3 složky – bílkoviny, sacharidy a tuky. Pokud bychom chtěli jít do detailu, pak by sacharidy měly tvořit zhruba 50 až 55 %, tuky 25 až 30 % a bílkoviny přibližně 10 až 15 %. Naprosto dostačujícím pravidlem však bude, pokud budeme dbát na kvalitní suroviny, pestrost a vyváženost ranního jídelníčku, ale co je nejdůležitější, na snídani si prostě musíte pochutnat. Vždyť jídlo je radost,

na kterou se máme těšit a v případě dětí to platí dvojnásob.

Tipy na zdravou, rychlou a zároveň zdravou snídani:

chléb, plátek sýra, plátek kvalitní šunky, pokrájená zelenina

kvalitní pečivo s žervé neb domácí pomazánkou (tvarohová, ředkvičková, tuňáková, …)

toust s vejci či volským okem a zeleninou

cereálie s mlékem nebo bílým jogurtem

obilná kaše

šlehaný tvaroh s ovocem

Kubík Choco Balls – oblíbené křupavé čokoládové kuličky s pravým kakaem, Kubík Cini Squares – voňavé křupavé plátky s pravou skořicí, Kubík Honey Rings – medové kroužky s přírodním medem, Kubík Choco cookies – „puntíkované“ mini sušenky s obsahem kakaa

Kubík – cereální snídaně, rodinné balení, 500 g

Cereálie KUBÍK si vaše děti zamilují a vy rozhodně nemusíte mít strach jim je dopřát. Kromě toho, že skvěle chutnají, obsahují celozrnnou mouku, která lépe zasytí, a NEOBSAHUJÍ glukózo-fruktózový sirup ani palmový olej. Navíc jsou obohacené o vitaminy D, B1, B3 a B6 a minerální látky měď, fosfor, mangan a železo, které přispívají ke správné funkci imunitního systému a nervové soustavy. Samozřejmě je vhodné ohlídat dávkování, ideálně doplnit sklenku mléka či bílý jogurt a přidat trochu čerstvého ovoce. Sladká snídaně není chybou, naopak děti potřebují právě ráno dobít baterky a zvlášť u aktivních dětí představují snídaňové cereálie naprosto jasnou volbu. V rámci pestrosti a správných stravovacích návyků je ale vhodné naučit děti i na slané snídaně a podle toho, jak nastartovaly den, pak korigovat případné další sladkosti.

Pro více informací a zajímavé inspirace navštivte https://medakubik.cz/