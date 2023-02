Značka Oral-B představila novou pastu pečující o zubní sklovinu, poprvé v recyklovatelné tubě

Značka produktů pro péči o ústní dutinu Oral-B učinila další významné kroky směrem k ekologii a udržitelnosti. Uvedla na trh novou zubní pastu Oral-B Professional Enamel Regeneration, která pomáhá posilovat a chránit zubní sklovinu, a udržovat tak zuby v dobrém stavu - nová prémiová pasta přichází navíc v recyklovatelné tubě a i další použité obalové materiály umožňují recyklaci a opětovné zpracování.

Oral-B Professional Enamel Regeneration: zubní pasta, která posiluje a pomáhá zlepšovat zubní sklovinu

Nová zubní pasta Oral-B Professional Enamel Regeneration umožňuje nejen pečlivě vyčistit zuby a zbavit je veškerých nečistot a bakterií, ale navíc dokáže posilovat a chránit zubní sklovinu, čímž zajišťuje, aby vaše zuby zůstaly co nejdéle zdravé. Zubní pasta Oral-B Professional Enamel Regeneration nabízí trojí účinek, který maximalizuje ochranu hustoty skloviny zubů tím, že:

Poskytuje vynikající dlouhotrvající ochranu

Podporuje remineralizaci a ochranu zubní skloviny

Zachycuje a redukuje bakterie a zubní plak

Nová zubní pasta přispěje nejen k udržení dobrého stavu zubů, ale také zlepší celkovou recyklovatelnost obalů a podpoří rozvoj cirkulární ekonomiky.

Plně recyklovatelná plastová tuba z HDPE

Vzhledem k tomu, že každý spotřebitel využije několik zubních past ročně, představuje novinka v materiálech obalů zubních past významný pokrok v udržitelnosti obalového řetězce a jeho cirkularity. Nová tuba je tvořená z HDPE, což je polyethylen o vysoké hustotě, který poskytuje pastě stejnou ochranu jako klasický obal, ale navíc je díky němu tuba mnohem snadněji recyklovatelná, než tomu bylo dříve, když byla vyráběná z většího množství neoddělitelných materiálů.

Co se týká kartonové krabičky pasty, lze ji také jednoduše vytřídit, a to do modrého kontejneru s papírem. Její výroba je certifikovaná FSC, to znamená, že probíhá v souladu se standardy udržitelného hospodaření s lesy.

Procter & Gamble podniká udržitelné kroky dlouhodobě

Inovativní obalová řešení však nejsou jedinou snahou společnosti Procter & Gamble v oblasti udržitelnosti. Společnost soustavně pokračuje ve snižování uhlíkové stopy, všechny výrobní závody P&G po celém světě jsou klasifikovány jako závody s nulovým množstvím výrobního odpadu ukládaného na skládky. Kromě toho výrobní závody v Evropě, a od roku 2019 také český závod v Rakoně, nakupují 100 % elektřiny z obnovitelných zdrojů.

Virginie Helias, ředitelka společnosti P&G pro udržitelnost, dodává: „Zavázali jsme se k tomu, že prostřednictvím inovací našich výrobků a obalů budeme naše spotřebitele podporovat a inspirovat k odpovědné spotřebě. Naše přední značky péče o ústní zdraví používají miliony lidí po celém světě. Díky této nové obalové inovaci budou tuby od zubních past lépe recyklovatelné ve velkém měřítku, což pomůže snížit naši ekologickou stopu a podpoří cirkulární řešení.“

