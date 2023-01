Česko opět drží Veganuary, již druhým rokem se zapojuje do Veggie Challenge

Foto: veggiechallenge.cz

Odstartoval již druhý ročník Veggie Challenge - české obdoby známé výzvy Veganuary, kterou k nám v loňském roce přinesla nezisková organizace ProVeg. Jde o 30denní výzvu, do které se po celém světě přihlásilo již více než půl milionu osob a do prvního českého ročníku se v loňském roce zapojilo více než 15 tisíc osob, které společně teoreticky ušetřily až 11 tisíc zvířat a téměř 180 tisíc kg ekvivalentu CO2. Oproti obdobným výzvám nabízí Veggie Challenge vlastní aplikaci, možnost zakoupit zvýhodněné starter kity plné veganských produktů a zajímavé soutěže. Každý, kdo se do Veggie Challenge rozhodne zapojit, najde potřebnou dávku motivace nejen na webu ale také v moderované facebookové skupině a nově také v mobilní aplikaci. Výzva tak nemůže být snadnější. Kromě toho, že uživatelé a uživatelky v aplikaci najdou více než 100 veganských receptů, si do ní budou moci ukládat také své oblíbené recepty, vytvářet nákupní seznamy, získávat odměny za denní výzvy a sledovat, jak pozitivní dopad má jejich zapojení do výzvy. Více informací najdete na www.veggiechallenge.cz.

Jak se jmenují ambasadoři Veggie Challenge?

a) Dr. Jane Goodall a Leo Venus

b) Leonardo DiCaprio a Kate Winslet

c) Vin Diesel a Chuck Norris

Odpovědi zasílejte od 21. do 23. ledna vyplněním kuponu ZDARMA na internetové adrese (je nutné se registrovat): mojekrizovka.cz

Vyhrává 10., 50., 100., 150., 200. správná odpověď