Originální svačina na každý školní den

Velká svačinková bichle obsahuje 190 nutričně vyvážených a hravých receptů rozdělených do týdenních plánů, které jsou založené na sezónních a lehce dostupných surovinách tak, aby minimalizovaly náklady a maximalizovaly užitek. Potěšíte svoje dítka, peněženku, ale i planetu. Stačí jen následovat posloupnost. Recepty jsou rozdělené do 8 kategorií dle typu svačiny + 5 speciálů na svátky a významné události. Vše od jogurtových svačinek, pomazánek, slaných i sladkých variant až po pečené mňamky. Na své si přijdou i bezlepkoví strávníci, a to ve 147 receptech. Také bezlaktózové recepty si v kuchařce našly své místo a u většiny ostatních lze mléčnou variantu snadno nahradit rostlinnou či bezlaktózovou. U každého receptu naleznete kromě ingrediencí a snadného popisu přípravy také pestré a barevné fotografie, které ocení především “vybíravější” děti. Mohou si své svačinky zvolit dle vzhledu a nevědomky tak vyzkoušet nové chutě a potraviny. S knihou také dostáváte přístup do členské sekce na webu www.vicnezkucharka.cz. K ní se jednoduše dostanete přes QR kódy, které jsou u každého receptu. Recepty tak můžete využívat i na cestách a knihu nechat doma. V členské sekci si také můžete vytvářet nákupní seznamy, ukládat oblíbené recepty, nebo si k nim psát své vlastní poznámky. Více info na www.vicnezkucharka.cz

Jak se jmenují autorky knihy?

a) Petra a Jana

b) Pája a Veru

c) Simona a Radka

