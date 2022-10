Oslavte Den vzniku samostatnosti tím nejlepším, co první republika inspirovala – Božkov Republica

Dvacátý osmý říjen je pro nás, Čechy, významný den. Právě 28. 10. 1918 se totiž Československo po rozpadu Rakousko-uherské monarchie stalo hrdým a nezávislým státem. Historie na tuto éru vzpomíná jako na „první republiku“. A je to právě první republika, se kterou se pojí nejen pojmy jako elegance, šarm a národní hrdost, ale i poctivé řemeslo, český um a pracovitost. Tyto ryze české hodnoty inspirovaly také značku Božkov k vytvoření portfolia výjimečných třtinových destilátů Božkov Republica, které v sobě snoubí prvorepublikové hodnoty a vysoce kvalitní ingredience.

Připijte si na Den vzniku československé samostatnosti tím nejlepším z éry první republiky – prvorepublikovými třtinovými destiláty Božkov Republica. Jedinečný Božkov Republica Exclusive vás pohladí svou jemnou a lehce nasládlou chutí s tóny sušeného ovoce, ořechů a vanilky. A pokud dáváte přednost něčemu sladšímu, ochutnejte například medový rumový likér Božkov Republica Honey, který obsahuje poctivý včelí med, nebo si vychutnejte rumový likér Božkov Republica Espresso.

Slavnostní prvorepublikové „božkovské“ drinky

Božkov Republica Exclusive

Tento výjimečný blend až 8letých třtinových destilátů s tóny vanilky, ořechů a sušeného ovoce si nejlépe vychutnáte jen tak v jeho čisté podobě nebo na ledu. Nalijte sobě i svým přátelům skleničku prvorepublikové elegance a připijte si na Den vzniku samostatné Československé republiky.

Božkov Republica Espresso&Tonic

Elegantní rumový likér ořechové barvy s vůní a chuťovými tóny čerstvě připravené kávy Espresso – Božkov Republica Espresso si můžete vychutnat při pokojové teplotě samotný nebo v kombinaci s tonicem a kapkou limety podávaný na ledu, a to nejen při oslavách ve vašem oblíbeném baru, ale i v pohodlí doma s vašimi přáteli.

Božkov Republica Honey&Lemon

Medový rumový likér Božkov Republica Honey chutná skvěle samotný i jako součást míchaných drinků. Připravte si pro své blízké v tento výjimečný den něco extra a připijte si s nimi na Den vzniku samostatnosti s osvěžujícím drinkem Honey&Lemon. Stačí, když do vysoké sklenice vložíte led, přilijete 4 cl Božkov Republica Honey, 15 cl citronové limonády a ozdobíte plátkem limetky.

BOŽKOV REPUBLICA HONEY

Elegantní rumový likér Božkov Republica Honey v sobě odráží prvorepublikové hodnoty – řemeslnost, poctivost, eleganci a hrdost, které nás, Čechy, dělají takovými, jací jsme.

Kombinuje v sobě vysoce kvalitní karibské rumy a poctivý včelí med. Zaujme vás svou zlatavě hnědou barvou a při prvním doušku si vychutnáte nasládlou chuť rumu a lahodného včelího medu. Nejlépe si ho vychutnáte samotný v pokojové teplotě nebo na ledu.

Doporučená cena: 339,- Kč/0,7l

Obsah alkoholu: 35%

K dostání na www.bartidahop.cz

O společnosti STOCK Plzeň-Božkov

Společnost STOCK Plzeň-Božkov, jenž patří do StockSpirits Group, je jedničkou na českém trhu, která svým zákazníkům přináší tradiční a oblíbené značky lihovin již více než 100 let. S portfoliem čítajícím více než 120 značek je lídrem na trhu. Prodává populární výrobky značky Božkov, Fernet Stock a oblíbené vodky Amundsen a Pražská vodka. Dále distribuuje úspěšné značky jako nejprodávanější importovaný rum v Česku Captain Morgan, nejsilnější značku skotské whisky na světě JohnnieWalker, oblíbený krémový likér Baileys, nejprodávanější bourbon Jim Beam, koňak Courvoisier a mnohé další. Do jeho portfolia patří také ovocné a bylinné likéry BartidaOriginal nebo distribuční značka kubánského rumu Legendario. Od roku 2021 STOCK Plzeň – Božkov distribuuje i všechny prémiové značky společnosti Diageo a luxusního portfolia „Reserve“, mezi nimi je rum Zacapa, gin Tanquerey nebo bourbon Bulleit. Více na www.stock.cz.

