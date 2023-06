Toužíte po dokonale čistém prádle, ale budoucnost planety vám není lhostejná? Poradíme vám, jak prát udržitelněji

Každý týden několik praček plných prádla, ručníků a povlečení. Určitě tenhle scénář zná většina z vás. Často se k tomu přidá i zašpiněné oblečení od dětských ručiček, příkrmů nebo ošoupané kalhoty od trávy a hlíny. Priorita je jasná – vyprat prádlo tak, aby bylo co nejčistší a krásně vonělo. Většina z nás však touží také po udržitelnějším životním stylu. Jen necelá třetina podle jeho pravidel ale opravdu žije. Důvod je jednoduchý – udržitelný životní styl vyžaduje změnu návyků, používaných produktů a leckdy je i finančně náročný. Je proto dobré se porozhlédnout po běžných pracích prostředcích, které nám díky svým vlastnostem umožní k udržitelnějšímu životnímu stylu zamířit. Skvělým pomocníkem jsou například prací prostředky Ariel, které zanechají vaše prádlo nejen dokonale čisté a voňavé, ale zároveň šetří i naši planetu – a to snadno a bez námahy. Pojďte se s námi podívat na jednoduché triky, díky kterým můžete prát udržitelněji.

Oblečení perte, až když je opravdu špinavé

Máte ve zvyku si jednou obléknout šaty, kraťásky nebo sukni a pak vše rovnou hodit do koše na špinavé prádlo? Zkuste se zamyslet nad tím, zda prádlo perete ve chvíli, kdy je opravdu špinavé nebo ho perete po jednom použití jen tak ze zvyku. Šaty, sukně nebo kalhoty nemusíte prát po jednom použití jako spodní prádlo, ponožky a trička, naopak je může časté praní poškodit a zkrátit jejich životnost. Proto perte vždy s rozmyslem a pouze prádlo, které to momentálně vyžaduje – kvalitní prací prostředky, jako jsou ty od Arielu, si s tím poradí.

Snažte se pračku naplnit co nejvíce

Pokud je to možné, perte ve větších dávkách jednou nebo dvakrát do týdne, a to vždy ve chvíli, kdy máte dostatek špinavého prádla, abyste naplno využili kapacitu vaší pračky. Oblečení si roztřiďte podle barev a materiálů a poté ho perte po várkách. Praní pár triček nebo dvou ručníků je neekologické hned ze dvou důvodů. Zaprvé spotřebujete velké množství vody a zadruhé během praní spotřebujete i velké množství energie.

Zvolte cykly s nízkou teplotou

Věděli jste, největší zátěž na životní prostředí má při praní prádla energie spotřebovaná na ohřev vody? Většina praček naštěstí nabízí velké množství programů, mezi něž patří i prací cykly s nízkou teplotou. S kvalitními pracími prostředky se totiž nemusíte obávat, že by prádlo na nízkou teplotu nevypraly dostatečně. Skvělou volbou jsou právě prací kapsle Ariel, které vaše prádlo zanechají dokonale čisté už při teplotě 30 °C.

Přejdi na studenou s Arielem!

Prací prostředky Ariel byly vyrobeny pro co největší úsporu energie. Díky jejich vysoké kvalitě a efektivitě umí vaše prádlo dokonale vyprat i při praní na nízkou teplotu, a to bez kompromisů. Prací prostředky ve formě prášku, gelu nebo kapslí zbaví vaše prádlo veškerých nečistot, a to už při teplotě vody 30 °C. Praní na nízkou teplotu je navíc šetrné i k vašemu oblečení, které pak slouží déle. Stačí, když před každým praním nastavíte na pračce nižší teplotu, a můžete i díky této malé změně přispět k ochraně životního prostředí. Při snížení teploty praní ze 60 °C na 30 °C spotřebujete při běžném pracím cyklu až o 60 % elektrické energie méně!

Otázka:

O kolik procent elektrické energie spotřebujete méně, pokud snížíte teplotu praní ze 60 °C na 30 °C?

a) o 10 %

b) o 30 %

c) o 60 %

