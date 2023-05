Jiří Korn, Richard Müller, Cigánski Diabli i Pokáč. Květnový festival Litava Park u zámku v Bučovicích nabídne hvězdný line-up

Foto: festival Litava Park

V květnu se fanoušci kvalitní hudby a zábavy mohou těšit na nezapomenutelný zážitek. Jiří Korn, Richard Müller, Cigánski Diabli a Pokáč – to jsou jména, která stojí za pozornost. Všichni tito úžasní hudebníci vystoupí na festivalu Litava Park, který se bude konat 19. a 20. května 2023 u zámku v Bučovicích. Ale to není všechno, co tento festival nabídne. Mezi dalšími umělci se objeví i hudební divadlo Labyrint s bezmála sedmdesáti účinkujícími, jenž je inspirované nejslavnějším dílem Jana Amose Komenského. Třetí květnový víkend tak bude v Bučovicích skvělou příležitostí pro všechny milovníky kultury a umění.

Otázka:

Hlavní hvězdou festivalu Litava Park, který se uskuteční 19. a 20. května u zámku v Bučovicích, je Jiří Korn. Doplňte název jedné z jeho nejznámějších písní. Jednou je hůř,…

a) jednou je líp

b) podruhé je líp

c) pak je zase líp

Odpovědi zasílejte od 6. do 8. května na e-mailovou adresu soutez@vlmedia.cz

Dvě vstupenky vyhrává 50.,100.,150. správná odpověď.

