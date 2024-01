Češi perou kvůli drahým energiím jinak. V šetření jim může pomoci i Ariel a změna návyků

Foto: Ariel

Řady českých domácností se dotýká zdražování energií, ale i vysoká inflace. Za své platy si totiž reálně mohou dovolit pořídit méně než dříve. Mnoho z nich tak přemýšlí nad způsoby, jak účet za energie zkrotit a na každodenním provozu domácnosti ušetřit. To se týká i takové oblasti, jakou je praní prádla. Právě při něm se totiž velké množství energie spotřebovává na ohřev vody. Řešením jsou nízké teploty, krátké cykly a přípravek, který si s odolnými skvrnami poradí i ve studené vodě. To nabízí třeba Ariel EcoClic, se kterým lze během jednoho praní ušetřit až 75 % energie.

Podle dat společnosti NIQ patří strach ze zdražování nákladů na domácnost mezi 10 největších strachů evropských spotřebitelů. Je dokonce o 5 příček výše než strach z migrace a o 1 příčku výš než obavy z globálního oteplování. Lidé v důsledku zdražování omezují spotřebu, mění návyky a vyměňují dříve používané produkty za jejich levnější varianty. Řada z nich také odjíždí za pravidelnými nákupy do zahraničí. Zcela nejoblíbenější destinací je Polsko, kde lze řadu výrobků pořídit o desítky procent levněji než u nás. 82 % Čechů také nakupuje ve slevách a 67 % spotřebitelů se snaží šetřit na plynu a elektřině.*1

Dle dat také vyplývá, že zhruba 93 % Čechů již přijímá úsporná opatření a většina z nich plánuje svůj rozpočet přiškrtit ještě více, pokud by se situace zhoršovala. Omezují výdaje na luxusní výrobky, zábavu a cestování. Výdaje, které počkají – jako třeba nákup oblečení a nábytku – pak odsouvají do budoucnosti.*2

Jak ale můžeme ušetřit energii při běžných činnostech, jakou je třeba praní prádla, bez které se neobejdeme?

Ušetřete energii i planetu jedním (eko)kliknutím

Kompromis v kvalitě a účinnosti produktu však není cestou. Uspořit energie, peníze i naši planetu můžeme totiž i bez toho, aniž bychom se museli spokojit s horším. Společnost Procter & Gamble se neustále snaží své výrobky inovovat tak, aby poskytovaly spotřebitelům co největší účinnost a zároveň byly co nejvíce šetrné k životnímu prostředí. Jednou z takových inovací jsou prací kapsle Ariel EcoClic, které byly vyrobeny pro co největší úsporu energie.

Prací kapsle Ariel EcoClic disponují technologií, díky které je s nimi možné prát prádlo na nízké teploty a krátké prací cykly. I ve studené vodě totiž zbaví vaše prádlo nežádoucích skvrn a zápachu a zanechají ho dokonale čisté a svěží. Díky jednoduché změně, jakou je přechod na krátké cykly a teplotu okolo 30 °C můžete s Arielem ušetřit až 75 % energie během jediné várky prádla.*3 A jak je to možné? Nejvíce energie při praní prádla totiž spotřebováváme na ohřev vody. Jakmile snížíme teplotu, jdou dolů i výdaje za energie. Kromě úspory energií, která s sebou nese i úsporu vaší peněženky navíc pomůžete i životnímu prostředí.

Udržitelnost a péče o životní prostředí je totiž další oblastí, o kterou se Češi zajímají. Udržitelněji by podle společnosti Procter & Gamble chtělo žít zhruba 74 % z nás, ale jen 24 % to tak dělá. V souvislosti s drahými životními náklady 32 % Čechů tvrdí, že musí šetřit a nejsou tak ochotni platit více za udržitelnější produkty.*4

S pracími prostředky Ariel je pomocí jednoho tlačítka možná nejenom úspora energií a financí, ale i udržitelnost.

Vyzkoušejte i vy nový Ariel EcoClic pro úsporu a udržitelně zářivé prádlo i budoucnost.