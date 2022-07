Na čištění zubů s Oral-B iO se budete těšit.

Foto: Oralb.cz

Revoluční iO technologie magnetického zubního kartáčku Oral-B iO kombinuje ikonickou kulatou hlavici s novými jemnými mikrovibracemi pro důkladnější a velmi šetrné čištění zubů. Inteligentní sensor tlaku vede uživatele k vyvinutí optimálního tlaku při čištění zubů. Aplikace v telefonu vás navede k důkladnému dočištění zubů pomocí interaktivních vizualizací vašeho chrupu. Není překvapení, že jako první technologie získala i pečeť České stomatologické komory. Na toto čištění zubů se budete doslova těšit!

Značka Oral-B, která je průkopníkem v oblasti sonických a později také oscilačních elektrických zubních kartáčků a chytrého čištění zubů, představuje detaily své dosud nejrevolučnější technologie - magnetického zubního kartáčku Oral-B iO. Oral-B iO představuje pokrok v čištění zubů a činí z něj zážitek. Uspokojuje i ta nejvyšší očekávání uživatelů na technologii, design a výkon.

„Technologii Oral-B iO se nic nevyrovná. Představuje novou éru v čištění zubů a je obrovským skokem v inovacích technologií péče o ústní dutinu,“ říká Petr Fiala, ředitel P&G Professional Oral Health Care pro střední Evropu. Dodává: „Výsledkem dlouholetého vývoje expertů je kartáček Oral-B iO, který dosahuje rovnováhy mezi účinností a zážitkem z čištění a představuje nový způsob, jakým kartáček funguje, čistí a celkově působí na zákazníka. Je to kartáček, na jehož používání se lidé budou těšit, a který pomůže zajistit našim zákazníkům vynikající zdraví ústní dutiny."

Oral-B iO je inovativní technologie od hlavice až k nabíječce. Od stávajících technologií Oral-B se odlišuje tím, že magnetický pohon bez tření přenáší energii přímo na konečky vláken, díky čemuž uživatelům poskytuje nejjemnější a nejúčinnější čištění a celkově příjemný zážitek během čištění.

„Oral-B iO není jen nový zubní kartáček - je to inovativní technologie čištění zubů se skutečně smyslovým zážitkem, který uživatelé ucítí, uslyší a uvidí, čímž se čištění zubů mění z něčeho, co musí člověk nutně dělat, na něco, co bude skutečně chtít dělat," říká Petr Fiala, ředitel P&G Professional Oral Health Care pro střední Evropu. „Šest let jsme se ve spolupráci se zubními lékaři věnovali výzkumu, abychom objevili zcela originální zážitek z čištění zubů."

Technologie čištění zubů iO Clean zajistí uživatelům pocit každodenní čistoty po celý den, a to díky novému magnetickému pohonu Oral-B iO, který rovnoměrně rozděluje energii do konečků vláken, a vytváří tak jemné mikrovibrace. Díky kombinaci oscilací s mikrovibracemi klouže kartáček zub po zubu a zajišťuje hladký a tichý chod po celou dobu čištění.

Uživatelské rozhraní bylo inspirováno a navrženo ve spolupráci s více než 1 800 spotřebiteli, kteří věnovali mnoho hodin výzkumu technologie iO, jejímu testování a připomínkování jednotlivých fází vývoje. Uživatelé si oblíbili inovativní funkce, které pomáhají s vynikající péčí o ústní dutinu a vytvářejí personalizovanější zážitek z čištění zubů:

- Interaktivní displej umožňuje snadnou orientaci ve funkcích kartáčku a personalizaci: uvítá pozdravem, lze si vybrat až ze 7 režimů čištění, nastavit jazyk a upozorňuje na výměnu hlavice kartáčku.

- Inteligentní senzor tlaku navádí uživatele k vyvíjení optimálního tlaku při čištění. Senzor upozorňuje na přílišný tlak červeným světlem, ale také vůbec poprvé u kartáčků Oral-B na příliš nízký tlak přednastavenou barvou. Zeleně signalizuje, kdy uživatelé používají optimální čisticí tlak, čímž se maximalizuje účinnost ikonické kulaté hlavice inspirované nástroji zubních lékařů.

- Elegantní magnetická nabíječka u modelů iO Series 7 a výše poskytuje rychlé plné nabití za pouhé tři hodiny. Na displeji kartáčku je snadno čitelný ukazatel stavu nabití baterie.

- Aplikace Oral-B disponuje 3D grafikou a technologií AI Brushing Recognition s umělou inteligencí, která rozpoznává všechny oblasti v ústech a vede uživatele ke stoprocentnímu vyčištění celé ústní dutiny.

- Vizuální časovač poskytuje uživatelům personalizované pokyny k dosažení co nejlepšího vyčištění. Časovač sleduje délku čištění každého zubu, takže uživatelé vědí, zda si čistili zuby po dobu dvou minut, což je doba čištění doporučená zubními lékaři, nebo zda čistili kratší dobu. Ikony smajlíků na displeji dávají uživatelům vědět, jestli už dosáhli svého cíle nebo jejich čištění bylo neefektivní.

Klinické testy potvrdily, že Oral-B iO odstraňuje až o 100 % více plaku a až 6× více plaku podél linií dásní1 než běžný manuální zubní kartáček, tudíž nabízí bezpečné čištění zubů a dásní bez kompromisů. Výzkumy také poukázaly na to, že díky Oral-B iO jsou už během jednoho týdne používání dásně o 100 % zdravější v porovnání s klasickým manuálním čištěním. Ve srovnání s konkurenčním sonickým zubním kartáčkem magnetická technologie iO více zlepšuje zdraví dásní a o 28 % lépe odstraňuje zubní plak.2

Jedná se o vůbec první aplikovanou technologii, která byla oceněna pečetí České stomatologické komory za prokazatelně šetrné, a přitom účinné čištění zubů. Modely iO 7 a iO 8 byly rovněž oceněny značkou kvality v nezávislém testu dTest, ve kterém bylo testováno 23 elektrických zubních kartáčků.3