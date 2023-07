Láká vás šance na výhru? Odměna až 10 000 Kč a další zajímavé ceny možná čekají právě na vás.

Olomoucký spolek okrašlovací jde svou výzdobou příkladem | Foto: Richard Benýšek

„Minulý ročník sklidil neuvěřitelný úspěch, tak krásné fotografie muškátů, begonek a dalších květin nikdo z nás nečekal,“ komentuje loňské soutěžní klání organizátor soutěže a předseda Olomouckého spolku okrašlovacího Richard Benýšek. Ve spolupráci s Deníkem se letos rozhodl akci zopakovat a tentokrát je očekávání nadmíru vysoké. A tomu odpovídají i atraktivní odměny.

Stačí jen vyfotografovat to, co vám dělá radost každý den! Pohled z okna, na zahradu, nebo balkón, který zdobí závoje překrásných květin.

Vyhlášeny jsou, stejně jako minulý rok, dvě soutěžní kategorie a přihlásit se můžete do obou.

· Nejhezčí okno, balkon/terasa

· Nejhezčí dům, blok domu a ulice

Myslete však na to, že do každé z nich můžete zaslat pouze jednu fotografii.

Samotná pravidla soutěže jsou jednoduchá a přihlásit se zvládne každý nadšený pěstitel.

Fotku vaší výzdoby zašlete na adresu balkony@denik.cz. Do e-mailu nezapomeňte zřetelně napsat celé vaše jméno a soutěžní kategorii, do které máme snímek zařadit. Do předmětu prosíme uveďte: „Květinová soutěž Olomouc 2023“. Snímky můžete zasílat do 27. července. Poté je posoudí odborná porota, která v každé kategorii určí pětici nejlepších. Z jejich řad poté vyklíčí vítězové 2. ročníku soutěže. O nich svými hlasy rozhodnou sami čtenáři Deníku.

Co můžete vyhrát?

Pro vítěze v obou kategoriích jsou připraveny ceny:

1. cena: 10 000 Kč, poukaz na konzumaci v restauraci Bistro Nro 66 v hodnotě 1000 Kč, půlroční předplatné elektronického vydání Deníku a poukaz na nákup od partnera akce.

2. cena: 5000 Kč, poukaz na konzumaci v olomoucké restauraci Bistro Nro 66 v hodnotě 1000 Kč a čtvrtletní předplatné elektronického vydání Deníku.

3. cena: 1000 Kč, poukaz na konzumaci v olomoucké restauraci Bistro Nro 66 v hodnotě 1000 Kč.

Neváhejte a zašlete snímky zahrad a okenic plných květin!

Podrobná pravidla soutěže naleznete ZDE.