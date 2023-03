Splývavé, přirozeně vypadající vlny jsou poznávacím znamením každé cool ženy, která zná trendy. Tento typ vln je ležérní, šik, a hlavně vždy přirozený. Navzdory svému trošku “nedbalému looku” jsou nedokonalé plážové vlny jedním z nejobtížnějších účesů na styling. Vytvořit je tak, aby vypadaly skutečně dobře a přirozeně, chce cvik a čas…

Foto: Wave Secret Air

BaByliss, legendární francouzský specialista v péči o vlasy, se chystá udělat vlnící revoluci se svým novým přístrojem – kulmou Wave Secret Air. Průkopnická a snadno ovladatelná kulma automaticky vytváří dlouhotrvající plážové vlny na všech typech vlasů a během několika minut. Kudrnaté vlasy se nemusí před jejím použitím předem narovnávat a nejsou potřeba žádné stylingové dovednosti, protože Wave Secret Air udělá veškerou práci za vás. Domácí úprava vlasů nikdy nebyla tak snadná.

Technologie

Díky výběru ze 3 možností nastavení teploty – 180 °C, 200 °C a 230 °C – lze Wave Secret Air použít k vytvoření vln na všech typech a texturách vlasů. Čtyři vysoce výkonné ohřívače jsou 50x za sekundu monitorovány mikroprocesorem, aby přesně regulovaly teplotu komory a pokaždé poskytovaly konzistentní výsledky.

Inteligentní technologie Anti-Tangle proti zacuchávání

Zdroj: Wave Secret Air

„Wave Secret Air má chytré senzory, které detekují, zda byly vlasy správně vloženy do přístroje. Pokud senzory zjistí, že tomu tak nebylo, nástroj vlasy automaticky uvolní, aby se zabránilo zacuchání. Navíc, pokud vlasy nebyly pročesány nebo jsou zauzlované, Wave Secret Air je identifikuje, vlasy automaticky odvine a uvolní je z kulmy,“ říká Simon Potts, Product Marketing Director (Evropa a Velká Británie) ve společnosti BaByliss.

Technologie automatického vlnění Auto Curl

Zdroj: Wave Secret Air

Poté, co je pramen vlasů umístěn do Wave Secret Air a uzavře se rukojeť, zařízení jemně vtáhne vlasy do komory a automaticky je obalí kolem vlnícího válce. Vlasy jsou následně jemně zahřívány ze všech stran, čímž je zajištěno dokonalého zvlnění.

Inteligentní systém fixace Cool Air

Zdroj: Wave Secret Air

Klíčem k dlouhotrvajícím vlnám vytvořeným pomocí tepla je fixace studeným vzduchem. Jakmile se pramen vlasů uvolní z Wave Air Secret, její jedinečný Cool Air Smart System začne loknu ochlazovat pomocí lehkého proudu vzduchu, a tím ji krásně zafixuje bez porušení.

„Inteligentní systém Cool Air automaticky dodává jemný proud studeného vzduchu, který vlnu fixuje, hned jakmile se dovlní. Když uživatel otevře rukojeť, studený vzduch je nasáván vstupním filtrem a vypuštěn přímo do vlasů,“ vysvětluje Simon Potts, Product Marketing Director (Evropa a Velká Británie) ve společnosti BaByliss.

Jak na nejnovější francouzský trend

Ať už si chcete umět vytvořit dlouhotrvající pevné kadeře, nedbalé vlny nebo nejnovější francouzský trend splývavých plážových vln, BaByliss Wave Secret Air je dokonalým nástrojem k dosažení vašeho vysněného stylingu. Kulmu lze nastavit tak, aby vlnila ve směru hodinových ručiček, proti směru nebo střídavě pro vaši naprostou stylingovou svobodu.

Zdroj: Wave Secret Air

Syd Hayes, Session Stylist a BaByliss Ambassador, radí: „Aktuálním francouzským trendem jsou smyslné, lehce zvlněné vlasy s méně výraznou texturou kudrlin. Klíčem pro dosažení tohoto looku je střídání směru vlnění, takže vlasy jsou splývavé, jemné a přirozené. Nebojte se, že by vlasy vypadaly zplihle, kulma se umisťuje ke kořínkům, takže lokny jsou po úpravě plné a nadýchané. Automatická kulma Wave Secret Air zcela mění pravidla hry – má tlačítka směru vlnění, takže můžete střídat směr tak či onak, nebo nastavit automatickou změnu směru. Pokud si chcete vytvořit luxusní vlny a v minulosti jste s obvyklými nástroji měli problém – je tato kulma vaše řešení. Navíc jsou s ní vlny, díky rovnoměrnému rozložení tepla, dlouhotrvající. Funguje na všechny typy vlasů, včetně hrubších a kudrnatých textur. Je skvělá i proto, že dokáže nabrat větší pramen vlasů, aniž by se uvnitř zacuchaly. Chcete-li dosáhnout optimálních výsledků, vždy se hodí nejprve vlasy přestříkat sprejem pro objem, aby vlny nebo kadeře pak vydržely co nejdéle. Nakonec už stačí jen jemně pročesat pro dokonalé vlny.“

BaByliss Wave Secret Air JE MOŽNÉ ZAKOUPIT V PRODEJNÁCH A NA E-SHOPU DATART A V DALŠÍCH VYBRANÝCH E-SHOPECH.

Maloobchodní cena 4 999 Kč

