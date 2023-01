Soutěž o 3 balíčky s novým Arielem v kartonovém balení od Procter & Gamble

NOVÉ ERGONOMICKÉ KARTONOVÉ BALENÍ KAPSLÍ ARIEL SNIŽUJE MNOŽSTVÍ POUŽÍVANÝCH PLASTŮ

Značka Ariel od společnosti Procter & Gamble představuje svůj nový kartonový obal ECOCLIC, který se při zavírání jednoduše zacvakne. Obal byl navržen tak, aby jej díky designu šlo jednoduše otevřít a aby bylo jeho použití intuitivní, zároveň aby však zůstal zabezpečený před otevřením dětmi. Pokud by všichni uživatelé kapslí Ariel začali používat nový kartonový box ECOCLIC, mohli bychom v Evropě ušetřit více než 6 5001 tun plastů ročně.

Nový kartonový box ECOCLIC je jedním z nejinovativnějších obalových řešení značky Ariel a jeho zdokonalování, které zahrnovalo i důkladné testování s více než 2 500 spotřebiteli po celé Evropě, trvalo déle než čtyři roky. Do testování se zapojili také rodiče malých dětí, osoby s poruchami obratnosti, zraku a kognitivních funkcí.

OMEZME POUŽÍVÁNÍ PLASTŮ!

Nový kartonový obal Ariel ECOCLIC obdržel certifikát FSC2 a je plně recyklovatelný, takže ho lze jednoduše po spotřebování kapslí vyhodit do kontejneru na papír. Pokud by všichni uživatelé plastových boxů Ariel přešli na nové kartonové obaly, mohli bychom v Evropě ušetřit více než 6 500 tun plastů ročně.

Box ECOCLIC je z více než 70 % vyroben z recyklovaných vláken. Samotný produkt, kapsle Ariel, se vyrábí s nulovým odpadem z výroby, který by putoval na skládky. Tento krok je zásadním milníkem v rámci závazku značky Ariel pomoci snížit v Evropě do roku 2025 množství primárních plastů u svých produktů péče o tkaniny o 30 %.

Díky novému balení se také vejde na přepravní paletu o 48 % balení více, to znamená, že se na silnicích bude pohybovat o 19 % nákladních aut méně. To celkově uspoří 7,1 milionů kilometrů ročně.

POHODLNÉ POUŽITÍ PRO VŠECHNY

Kromě menšího množství plastů je nově navržený obal Ariel ergonomičtější a po správném zaklopení se ozve hlasité „cvaknutí", které informuje o tom, že byla krabička bezpečně uzavřena, což zaručuje bezpečí pro děti, které by chtěly krabičku otevřít.

Kartonový obal Ariel ECOCLIC má také nejnovější hmatové značení a je na něm využita unikátní technologie NaviLens, která pomáhá osobám s poruchami zraku, obratnosti nebo kognitivních funkcí. Označení ve tvaru pračky, které je vyraženo na vnější straně obalu, bylo vyvinuto společností P&G tak, aby pomohlo lidem se ztrátou zraku snadno identifikovat, že kupují prací prostředek. Technologie NaviLens je speciálně vyvinutý kód pro zrakově postižené. Po instalaci aplikace NaviLens mohou uživatelé naskenovat výrobek prostřednictvím fotoaparátu na svém mobilu a získat tak důležité informace o obalu a výrobku, a to buď zvukem, nebo velkým čitelným textem, a s velkou přesností lokalizace místa, kde se výrobek nachází, a to pomocí ozvučené rozšířené reality. Kódy NaviLens lze skenovat na více než 12krát větší vzdálenost než husté QR nebo čárové kódy.

„Tento nový kartonový obal je jednou z největších inovací značky Ariel. Investovali jsme do důkladného čtyřletého výzkumu, abychom jej zdokonalili, přičemž jsme se soustředili především na spokojenost našich spotřebitelů a zároveň jsme se snažili objevit udržitelné řešení, které by fungovalo pro mnoho lidí a nejenom pro omezenou skupinu. Jsme opravdu rádi, že se tvrdá práce vyplatila a my můžeme nabídnout inkluzivní obalové řešení, které snižuje množství plastů a zároveň zachovává vysoké standardy bezpečnosti dětí. To spolu s vynikající čisticí schopností Arielu při praních na nízké stupně představuje milník na naší cestě, jejímž cílem je pomoci snížit ekologickou stopu každého pracího cyklu,“ dodává Elvan Onal, senior viceprezident oddělení péče o tkaniny Procter & Gamble v Evropě.

PRANÍ PŘI NÍZKÝCH TEPLOTÁCH, BEZ KOMPROMISŮ

Značka Ariel usiluje nejen o vytvoření udržitelnějších obalů, ale zároveň se zaměřuje i na účinnost při praní za nízkých teplot. Nové prací kapsle Ariel byly navrženy tak, aby díky technologii COOLCLEAN dokonale odstraňovaly skvrny i při praní ve studené vodě. Snadno odstraní i skvrny a škrob obsažený v potravinách, to znamená skvrny od pudinku, polévky, omáčky nebo těstovin. Díky specifické vůni navíc kapsle zanechávají tkaniny provoněné čistotou a svěžestí.

Zvolit při praní prádla nízkou teplotu je mnohem lepší pro naši planetu, protože více než 60 % uhlíkové stopy3 pracího prostředku pochází z fáze jeho používání, a to především kvůli ohřevu vody. To znamená, že kdyby každý v Evropě snížil teplotu praní ze 40 °C na 30 °C, mohli bychom ušetřit až 3,5 milionu tun CO2 ročně, což je stejné, jako kdyby zmizely ze silnic dva miliony aut. Praní ve studenější vodě je ale lepší i pro naše oděvy, které jsou tak více chráněné, a v neposlední řadě pro naši peněženku, protože při praní na 30 °C místo 40 °C spotřebováváme o 35 % elektrické energie méně.

1 V porovnání se současnými plastovými obaly značky Ariel na základě skutečných prodejů od července 2020 do června 2021 v Evropě (týká se primárních i sekundárních obalů).

2 Vyrobeno z dobře obhospodařovaných lesů s certifikací FSC a z dalších recyklovaných materiálů.

3 Značka Ariel používá hodnocení životního cyklu (LCA), aby lépe pochopila cestu pracího prostředku od jeho vzniku až po jeho použití a změřila ekologickou stopu, kterou prací prostředek zanechává v každé fázi. LCA ukazuje, že v průměru 60 % ekologické stopy pracího prostředku pochází z fáze používání, která zahrnuje elektřinu spotřebovanou na ohřev vody. Snížení teploty praní je tedy to nejdůležitější, co můžete pro snížení dopadu praní na životní prostředí udělat.