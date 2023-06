Villa Luka je nový apartmánový dům **** se dvěma bazény a 7 apartmány, který se nachází ve Vinkuranu - malé a klidné obci mezi Medulinem a Pulou. Oceněn jako pronajímatel roku 2016,2018,2020.

Vinkuran je poklidné místo, oblast především vilových domů, které je vhodné pro relaxační dovolenou, odkud můžete lehce vyrazit do nedaleké historické Puly (3km), do přírodního parku Kamenjak (2,5km) nebo turistického Medulinu (7km) což je třetí najnavštěvovanější místo v Chorvatsku. Dům nabízí komfortní ubytování v 7 nových apartmánech. 4 apartmány s jednou ložnicí a 2 apartmány se dvěma ložnicemi, dále je tu jeden studio apartmán. K dispozici je garáž pro až 6 aut, bazén, dětský bazén, infra sauna, fitness, rozlehlá terasa pro společenské aktivity a společenská místnost a gril, kde můžete příjemně posedět s přáteli, nechybí ani Wi-fi v domě i u bazénu a vila je tak vhodná i pro relaxační dovolenou po celý rok. Přivítají Vás majitelé, kteří mluví česky. U nejbližší pláže je bar kde si můžete dát i něco k jídlu. Jen 2km daleko najdete restauraci Batelina, která se umístila v žebříčku 100 nejlepších restaurací světa. Check-in: 15:00+, check-out: -10:00. Při příjezdu se hradí záloha na poškození 100 Eur. Na pomocných lůžkách (+2, +1) je možno ubytovat jen osoby do 12 let věku.

Zapojte se do soutěže o ubytování pro dvě osoby ve Ville Luka Vinkuran www.UBYTOVANIvCHORVATSKU.cz/luka od 4.9. do 8.9. 2023.

Stačí jen správně odpovědět na otázku:

Kolik let je spuštěn nejstarší a největší web s nabídkou soukromého ubytování v Chorvatsku www.UBYTOVANIvCHORVATSKU.cz?

A) 20 let

B) 10 let

Odpovědi zasílejte od 26. června do 3. července 2023 na e-mailovou adresu soutez@vlmedia.cz

Vyhrává 99. správná odpověď.

Pomalu se opět blíží doba, kdy budeme vybírat letní dovolenou. Pokud si pospíšíte, můžete využít akce First minute. Nese s sebou nesporné výhody, které vám ušetří peníze, čas i nervy. Díky First minute můžete konečně sehnat dovolenou v Chorvatsku přesně v místě, kde chcete. Budete totiž mezi prvními, kdo se k nabídce dostane. A ještě navíc ušetříte.

Jaké slevy přináší First minute

Určitě většina z vás zná zájezdy nebo letenky, které se dají koupit jako Last minute. Nákupy na poslední chvíli jsou u nás poměrně hodně oblíbené. First minute má ale také spoustu výhod, které nejeden z vás může ocenit. Pro někoho jsou tyto zájezdy navíc mnohem vhodnější.

Jedná se o nákup letenky, zájezdu nebo ubytování v předstihu, v době kdy teprve začínají vycházet katalogy cestovních kanceláří pro nadcházející sezónu. A kolik můžete ušetřit? Slevy v rámci First minute se pohybují mezi 10-30 %.

Protože se však jedná o pořízení dovolené při první možné příležitosti, není v těchto případech možné termín měnit a platí se zpravidla také rezervační jistina. Ta se často pohybuje mezi 30 a 50 % z celkové ceny zájezdu a musí se většinou do 30 dnů před odjezdem doplatit.

