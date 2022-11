Díky vysavačům od značky Bissell je běžný úklid podlah, ale i rychlá likvidace drobných nehod, jako jsou třeba stopy domácího mazlíčka, vylitá sklenička s džusem nebo kuchyňský nepořádek, úplnou hračkou. Vysavače Bissell totiž v jednom kroku podlahu vysají, vytřou i vysuší, a tak je už za pár minut připravená na další rodinný provoz – a s tím spojené vytváření dalších skvrn! S nečistotami si naštěstí Bissell rychle poradí a vám tak ušetří čas na důležitější věci v životě, než je uklízení.

V běžném rodinném provozu se podlaha zašpiní raz dva a nemá cenu se kvůli tomu rozčilovat. Naopak má smysl popřemýšlet o šikovném pomocníkovi, který si s domácím nepořádkem rychle a jednoduše poradí. Značka Bissell nyní představuje dva tyčové vysavače, které jsou vhodné pro úklid tvrdých podlah i koberců – Bissell CrossWave C3 a Bissell CrossWave Cordless C6. Ocení je především rodiny s malými dětmi nebo domácími mazlíčky, kde je potřeba často a důkladně vytírat – veškeré stopy po jejich radovánkách totiž jednoduše odstraní, a nová zábava tak může začít „načisto“ znovu.

Bissell CrossWave C3 i Bissell CrossWave Cordless C6 jsou nově vybaveny systémem FreshStart – rotační kartáč, filtr i roztok pro samočištění vysavače v sobě mají antimikrobiální složku, která působí jako prevence proti množení bakterií a vzniku nepříjemného zápachu. Dobrou zprávou je, že FreshStart komponenty jsou dostupné k zakoupení i samostatně a jsou plně kompatibilní i s ostatními modely vysavačů Bissell.

Víceúčelový vysavač Bissell CrossWave C6 Cordless Pro Wet & Dry poskytuje 25 minut bezdrátového vysávání. Díky absenci šňůry se s ním velmi snadno manipuluje. Má oddělenou nádržku na čistou a špinavou vodu, takže vytíráte vždy tou čistou. Samočisticí režim vyčistí všechny součástky vysavače, takže už neztrácíte drahocenné minuty jeho zdlouhavým čištěním. Přístroj po použití stačí jen rozebrat a jednotlivé části dát vysušit.

Bissell CrossWave C3 má také oddělené nádržky na čistou a špinavou vodu a jeho součásti jsou nyní také vylepšeny o systém FreshStart. Je vhodný například do domů, kde úklid trvá o něco déle a jedno nabití akumulátoru by nestačilo. Na velkých plochách není šňůra překážkou a nemusíte alespoň čekat, až se vysavač znovu dobije.



V balení obou vysavačů naleznete čisticí prostředek Natural Multi-Surface o objemu 1 litr. Po jeho spotřebování si můžete dokoupit např. multifunkční čisticí prostředek Multi-Surface Pet, který odstraňuje odolný nepořádek a zápach způsobený domácími mazlíčky.



Bissell je americká rodinná firma, která svým zákazníkům rozumí. I z toho důvodu se stala značkou č. 1 v kategorii víceúčelových vysavačů (na základě maloobchodních prodejů v roce 2020). Její produkty ulehčují péči o domácnost, zejména úklid podlah, koupelen, ale i odstraňování skvrn z čalounění – to všechno se teď v předvánočním období hodí dvojnásob. Tak podlahu už máme zmáknutou, do jakého úklidu se pustíme dále?

