Vzhůru za dobrodružstvím, podlehněte s 4camping.cz kouzlu kempování.

Foto: 4camping.cz

Obliba kempování v posledních letech opět vzrůstá. Pokud učarovalo i vám, oceníte jako správný tramp věci, které vám pobyt venku zpříjemní. K základnímu vybavení určitě patří stan, spacák, karimatka a také batoh, do kterého vše sbalíte.

Všechno si můžete do konce července vybrat na Výstavě stanů v pražských Letňanech, nebo zkusit štěstí v naší soutěži, do níž ceny věnoval 4camping.cz, největší e-shop s outdoorovým vybavením. Zapojte se do soutěže o turistický batoh, spací pytel, izolační lahev, trekové hole nebo výkonnou čelovku.

Soutěžní otázka:

Prodejní Výstava stanů a outdoorového vybavení, kterou můžete do konce července navštívit, se koná na kterém výstavišti?

A) PVA EXPO PRAHA

B) Výstaviště Liberec

C) Veletrhy Brno

Odpovědi zasílejte od 9. do 11. července na e-mailovou adresu soutez@denik.cz.

Vyhrává 199. správná odpověď.

Správnou odpověď na soutěžní otázku i více informací o outdoorových produktech najdete na 4camping.cz