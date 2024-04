Soutěžte s Fitminem a vyhrajte jeden z pěti balíčků s lahůdkami pro psa z inovované řady Fitmin Nutritional Programme

Foto: www.fitmin.cz

Do misky vašich mazlíčků patří jen to nejlepší. A abyste měli jistotu, že jim dopřáváte vše, co ke spokojenému a zdravému životu potřebují, přichází Fitmin s inovovanou šestou generací oblíbené řady krmiva Fitmin Nutritional Programme.

Prvotřídní kvalita surovin i receptury postavené na dlouhodobém výzkumu i zpětné vazby od chovatelů a profesionálních psích kynologů, to vše tvoří 16 typů krmiva, které zůstane s vaším psem od štěněte až po dospělý věk. Filozofie řady Fitmin Nutritional Programme je totiž postavena na stejném základu, díky kterému můžete v průběhu života bezstarostně přecházet z jednoho typu krmiva na druhý, aniž byste museli ubírat na krmné dávce. O vašeho psa tak bude postaráno v každé životní fázi.

Řadu Fitmin Nutritional Programme doporučují i sportovní psí šampioni a profesionální chovatelé.

Stačí správně odpovědět na otázku:

Kolik procent čerstvého masa je minimálně obsaženo v recepturách inovované řady?

A/ 40 %

B/ 45 %

C/ 50 %

Nápovědu hledejte na https://www.fitmin.cz/

Odpovědi zasílejte od 6. do 8. dubna na e-mailovou adresu soutez@vlmedia.cz.

Vyhrává 10., 50., 100., 150. a 200. správná odpověď.

Celoživotní láska prochází žaludkem.

Někdy je k tomu ale potřeba vyměnit krmivo,jak na to?

Vybíráte krmivo pro svého domácího mazlíčka, nebo chcete přejít na jinou značku a nevíte, jak nejlépe to udělat? Přechod z jednoho druhu granulí na druhý má své výhody i úskalí. Dlouhodobé krmení jedním druhem krmiva totiž může psovi nebo kočce ubírat rozmanitost přijímaných živin, jejichž potřeba se u zvířat v různých životních fázích mění. Nahradit krmivo ale není tak jednoduché a podle statistik je až 40 % zdravotních problémů zvířete způsobeno právě špatnou volbou krmiva. Proto se zaměřte nejen na kvalitu, ale berte v potaz i další parametry, podle kterých zvolíte to nejlepší pro vašeho mazlíčka.

Proč granule měníme

Během života psa byste měli krmivo změnit několikrát, a to minimálně s ohledem na jeho věk. Mezi dvě zásadní období patří přechod ze štěněčích či kotěcích granulí na ty dospělé a následně v pokročilejším věku z krmiva s označením „adult“ na ty pro zvířecí seniory. „Velmi často také dochází ke změně krmiva u kastrovaných jedinců. Ti mají totiž vlivem hormonů tendence k přibírání na váze, což potom zatěžuje nejen jejich kloubní aparát, ale celkově i organismus. Je proto dobré vedle správného krmiva a vyvážených porcí dbát i na dostatečnou fyzickou aktivitu přiměřenou věku a plemeni,“ vysvětluje Denisa Kopecká, výživová expertka značky Fitmin.

Změna krmiva krok za krokem

Ať už je důvod přechodu na nové krmivo jakýkoliv, nikdy tuto změnu neprovádějte ze dne na den. Vše je nutné si rozplánovat do několika dní. „Je důležité, aby měl trávicí trakt zvířete čas zvyknout si na novou stravu. Tím se také minimalizuje riziko problémů, nejčastěji v podobě zvracení, průjmů nebo bolesti břicha. Snášenlivost na krmiva se u každého zvířete liší, obecně je ale vhodné přechod provést v rozmezí 7 až 10 dnů,“ radí Denisa Kopecká, která se na sestavování receptur krmiv ve své profesi zaměřuje.

Nápovědu hledejte na www.fitmin.cz