Česká rodinná značka JTX s více než 16letou tradicí nabízí ve svém sortimentu modely přímo na míru českým ženám. Kromě stylových triček, na kterých si firma zakládá, si vyberete i ze široké nabídky šatů, sukní, tílek, spodního prádla, županů a mnoho dalšího. Jednoduše se oblečete úplně celá! Produkty je možné zakoupit přes e-shop nebo na jedné ze 76 poboček po celém Česku.

Skončete s pocením! Vybavte si šatník kousky z prodyšných materiálů, díky kterým bude i léto ve městě příjemnější

Blíží se léto a s ním i teplejší počasí, které u moře nebo bazénu sice oceníme, ale v práci, hromadné dopravě nebo ve městě nás dokáže pořádně potrápit. Když potřebujeme vypadat reprezentativně a nechceme světu ukazovat koláče potu v podpaží, je potřeba si obléct takové materiály, ve kterých budeme vypadat dobře, i kdyby padaly teplotní rekordy. Jaké materiály vám letos v létě prokáží největší službu a rozhodně by neměly chybět v žádném šatníku?

Není bavlna jako bavlna

Asi nejznámějším přírodním materiálem je bavlna. Jde o příjemný materiál, který se snadno udržuje, je příjemný a odolný. Díky svým vlastnostem je do teplých letních dnů naprosto ideální. Pohlcuje totiž pot a je velmi prodyšný. Ale pozor! Není totiž bavlna jako bavlna. „Neexistuje pouze jedna univerzální bavlna. Druhy bavlny se liší podle místa, kde se bavlna pěstuje. Dalším rozdílem je také její kvalita a délka použitých vláken, které mají vliv na to, jak příjemný bude materiál na těle. Hodně záleží na použité technologii zpracování. Čím dál populárnější je i kombinování s elastickými vlákny “ říká Jana Nováková, návrhářka české oděvní společnosti JTX, která ve svých kolekcích bavlnu té nejvyšší kvality využívá. Její velkou výhodou je i to, že ji je možné prát a žehlit na vyšší teploty, než je tomu u ostatních přírodních materiálů. Bavlněná trička by ve vaší skříni neměla chybět!

Bambusem proti pocení

Dalším v posledních letech velmi oblíbeným materiálem je bambus. Oblečení z bambusu je stejně jako bavlna prodyšné, navíc velmi jemné, měkké a šetrné i k citlivé pokožce. Neutralizuje zápach i při dlouhodobějším nošení a odvádí velké množství vlhkosti, což obzvlášť v letních měsících ocení každý, koho trápí nadměrné pocení.

Hedvábí ano – ale jen to stoprocentní

U hedvábí je nutné dbát na kvalitu. Samo o sobě má skvělé vlastnosti, v kombinaci s jinými materiály je však ztrácí a hedvábí se tak znehodnocuje, proto pokud si před létem do svého šatníku chcete pořídit něco hedvábného, pečlivě sledujte složení. Hedvábí je velmi lehké, prodyšné, má skvělou termoregulaci, a pokud se obléknete do hedvábí, budete mít pocit, jako byste na sobě neměla nic. Pro hedvábí je však typická mačkavost a také to, že jeho údržba není úplně snadná, což patří k jeho největším nevýhodám podobně jako jeho cena. Věříme, že i přesto se jeho pořízení vyplatí.

Len nosili už starověcí Egypťané

Na omak chladivý, skvěle absorpční materiál, který dobře odvádí teplo. Len patří mezi nejstarší tkaniny, jeho původ sahá až do dob starověkého Egypta. Kromě toho, že je čistě přírodní látkou, je velmi odolný, pevný a při nošení příjemný. Na léto je naprosto ideální – skvěle totiž saje a je vysoce prodyšný. Ocení ho navíc i všichni ti, kteří se snaží žít udržitelněji, protože len je maximálně šetrný také k životnímu prostředí. Jako nevýhoda se může jevit mačkavost a jeho vyšší pořizovací cena.

Konopí se opět vrací do módy, a to doslova

Když se řekne konopí, většina z nás si asi jako první nevybaví materiál, ze kterého se vyrábí oblečení. To by se však brzy mohlo změnit. Konopí se opět stává velmi oblíbeným materiálem pro výrobu oblečení zejména díky své vysoké savosti a prodyšnosti. Konopí je navíc jedním z nejekologičtějších materiálů, protože k jeho pěstování není potřeba téměř žádná voda ani pesticidové postřiky. Pokud se rozhodnete pořídit nějaký kousek z konopí, vydrží vám dlouhá léta, protože vlákna jsou pevná a s opakovaným praním neztrácí tvar, naopak měknou a na těle působí příjemněji.