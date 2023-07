Jste pyšní na své truhlíky plné květů? Máte balkon v rozpuku? Nepromeškejte šanci na výhru!

Loňský výherce 2. kategorie: Antonín Kutálek a trvalkový záhon v obci Rohle u školy | Foto: Antonín Kutálek

Vaši terasu, balkon či okenní parapet už nemusí chválit jen sousedé. Péči, kterou věnujete svým květinám, ráda ocení i odborná porota.

„Laťka soutěže je z loňského roku nastavená opravdu vysoko, sešlo se nám mnoho krásných fotografií! Těším se, co přinese letošní ročník,“ říká předseda Olomouckého spolku okrašlovacího Richard Benýšek, který soutěž organizuje.

A jak se stát součástí soutěžního klání? Stačí pořídit snímek vaší výzdoby a zaslat ho na e-mail balkony@denik.cz. Nejkrásnější fotografie odborná porota posune do finále a sami čtenáři pak zvolí vítěze, na které budou čekat lákavé výhry!

Jak soutěžit?

Pořiďte co nejhezčí snímek květinové výzdoby a spolu s krátkým popiskem jej zašlete do redakce na e-mail balkony@denik.cz, a to nejpozději do 27. 7. 2023. Do předmětu napište „Květinová soutěž Olomouc 2023“.

V e-mailu je nezbytné uvést vaše celé jméno a příjmení!

Soutěž stejně jako minulý rok probíhá ve dvou kategoriích:

nejhezčí okno, balkon/terasa,

nejhezčí dům, blok domu a ulice.

Soutěžit můžete v obou kategoriích najednou, nezapomeňte však, že do každé z nich můžete poslat pouze jeden snímek. K fotografii je také důležité připsat, do které kategorie patří, abychom ji správně zařadili. Hodnotit se bude celkový estetický dojem a originalita soutěžních snímků, tak si dejte záležet!

Co se bude dít dál?

Odborná porota vybere pět finalistů z každé kategorie. Následně budou čtenáři deníku v anketě hlasovat o absolutním vítězi. Oceněna budou vždy první tři místa.

A na co se můžete těšit?

Ve hře je nejen lákavý finanční obnos až 10 000 Kč, ale i poukazy do restaurace nebo čtvrtletní předplatné Deníku.

Neváhejte a zapojte se do soutěže již nyní!

Podrobná pravidla soutěže naleznete ZDE.