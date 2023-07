Máte nejhezčí balkon v ulici nebo nejrozkvetlejší zahradu? Pochlubte se a vyhrajte až 10 000 Kč.

Zahrádka vítězky prvního ročníku soutěže, Markéty Zatloukalové z Bludova. | Foto: Olomoucký spolek okrašlovací

Zbývá už jen pár dní, neváhejte nám poslat snímky vašich zahrad a květinových aranžmá. „Hledáme takovou květinovou výzdobu, kolem které je radost projít, která potěší vás i sousedy a kolemjdoucí. Může jít o balkon plný barevných truhlíků nebo třeba předzahrádku či terasu. Věřím, že i díky soutěži Olomoucký kraj opět rozkvete,“ říká organizátor akce a předseda Olomouckého spolku okrašlovacího Richard Benýšek. „Loni se v soutěži dařilo především malým obcím, vyhrál krásný trvalkový záhon u školy v Rohli. V Bludově nás pak nadchla upravená zahrada paní Markéty. Jsem zvědavý, kdo se do finále probojuje letos a zda s menšími obcemi poměří síly i pěstitelé z města,“ dodává Benýšek.

Soutěž navazuje na loňský úspěšný ročník. Je určena všem občanům, kteří se snaží květinovou výzdobou zpříjemnit atmosféru města a okolí a podtrhnout krásu kraje. Jako odměnu za jejich úsilí pro ně Olomoucký spolek okrašlovací připravil lákavé ceny.

Co lze vyhrát?

Pro vítěze v obou kategoriích jsou připraveny ceny:

1. cena: 10 000 Kč, poukaz na konzumaci v restauraci Bistro Nro 66 v hodnotě 1000 Kč, půlroční předplatné elektronického vydání Deníku a poukaz na nákup od partnera akce.

2. cena: 5000 Kč, poukaz na konzumaci v olomoucké restauraci Bistro Nro 66 v hodnotě 1000 Kč a čtvrtletní předplatné elektronického vydání Deníku.

3. cena: 1000 Kč, poukaz na konzumaci v olomoucké restauraci Bistro Nro 66 v hodnotě 1000 Kč.

Jak vyhrát?

Fotku vaší výzdoby zašlete na adresu balkony@denik.cz. Do e-mailu nezapomeňte zřetelně napsat celé vaše jméno a soutěžní kategorii, do které máme snímek zařadit. Do předmětu prosíme uveďte: „Květinová soutěž Olomouc 2023“. Snímky můžete zasílat do 27. července. Poté je posoudí odborná porota, která v každé kategorii určí pětici nejlepších. Z jejich řad poté vyberou sami čtenáři vítěze 2. ročníku soutěže.

Vyfotografujte svou zahradu, balkon nebo terasu plnou květin.

Vyhlášeny jsou, stejně jako minulý rok, dvě soutěžní kategorie a přihlásit se můžete do obou.

Nejhezčí okno, balkon/terasa

Nejhezčí dům, blok domu a ulice

Do každé z nich můžete zaslat pouze jednu fotografii. Samotná pravidla soutěže jsou jednoduchá a přihlásit se zvládne každý nadšený pěstitel.

Neváhejte a zašlete snímky zahrad a okenic plných květin

na balkony@denik.cz! Už jen do 27. července.

Podrobná pravidla soutěže naleznete ZDE.