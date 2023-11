Lidské tělo je po všech stránkách zcela dokonalé. Aby bylo výkonné, musí dobře pracovat i vnitřní orgány a dechová kapacita musí být dostatečná. To je podmíněno centrací celého těla a „nesoucí” aktivitou nohou. Chůze naboso je tak efektivní proto, že noha i celé tělo má možnost zaujmout svou přirozenou pozici. Úplně bez bot však chodit nemusíte. Jen nazujte takové, v nichž budete chodit stejně zdravě jako bosky.

Aktuální kolekce české značky pohodlné barefoot obuvi Ahinsa shoes pro podzim a zimu přináší ručně šité modely v klasickém i originálním designu, nepromokavé veganské materiály odolné vůči okopání a poškrábání, neklouzavé podrážky, hřejivé kožíšky a především boty, které navrhují fyzioterapeuti. Vyrazte do sychravých ulic s nohama v teple a užijte si barevný podzim v pohodlí zdravé a etické obuvi. Dámské modely i pánskou řadu z celé kolekce Ahinsa shoes najdete v prodejně obuvi v Londýnské 81 v Praze na Vinohradech a na e-shopu www.ahinsashoes.cz.

Zdravá chůze podporuje správné fungování organismu

Když si zujete boty, nebo obujte takové, ve kterých mají vaše nohy dostatek prostoru, začnou se dít věci! Najednou se celé tělo „poskládá“ tak, jak ho příroda zamýšlela. Narovnáte se a trup se přestane hroutit do sebe. Vnitřní orgány zaujmou svou přirozenou pozici, ve které můžou správně fungovat.

Zharmonizuje se svalové napětí, tělo se správně prokrvuje a odplavuje toxiny a odpadní látky. Lymfatický systém funguje přirozeně a plíce získají prostor, takže dýcháte volně a zhluboka. Dostatek kyslíku podporuje správné fungování metabolismu. Přirozeným pohybem stimulujete vnitřní orgány, mimo jiné i trávicí trakt. Zlepšuje se vylučování odpadních látek a podpoří se mikrobiom ve střevech, který až z 90 % ovlivňuje imunitu.

Podle tradičních východních nauk se na nohou nachází několik reflexních zón a bodů, které jsou branou ke zdraví. Při bosé chůzi tyto zóny neustále stimulujete – jednoduše si dopřáváte akupresurní masáž nohou s každým krokem. Podle východní medicíny stimulujete funkce vnitřních orgánů a aktivujete energetické dráhy (tzv. nádí nebo meridiány).

Boty musí poskytovat prostor

Zcela na boso chodit nemusíte, stačí si vybrat boty, ve kterých nohy fungují tak, jak mají. Problém klasických bot je především úzká špička, která deaktivuje prsty, a silná neohebná podrážka. Proto bota funguje jako kdybyste měli chodidlo neustále v sádře. Hledejte pohodlné boty, se kterými:

máte dokonale volný prostor na prsty – poznáte ho podle široké kulaté špičky.

můžete nohu volně ohýbat – k tomu je zásadní flexibilní podrážka.

nemáte žádný podpatek – ten mění nastavení pohybového aparátu.

Noha musí být v botě centrovaná. To znamená, že na sebe její jednotlivé části přirozeně navazují. Díky tomu zbytečně nezatěžujete klouby, dochází ke správnému přenosu síly a vyvažuje se svalové napětí kolem kloubů.

Nazujte pohodlné barefoot boty navržené fyzioterapeuty

Ahinsa shoes jsou českou značkou pohodlné barefoot a komfortní obuvi, kterou založil fyzioterapeut Lukáš Klimpera. Ten dlouho hledal etické boty, ve kterých by lidé chodili stejně zdravě jako bosky. Nenašel, a tak se rozhodl je vyrobit sám. Dnes jeho boty nosí zákazníci po celém světě. Vznikají ručně z nezničitelných veganských materiálů a mají důležitý úkol: osvobodit vaše nohy. A to se jim daří – jak potvrdila i studie na Masarykově univerzitě.

Choďte zdravě alespoň občas

Naše tělo někdy trápí všelijaké neduhy, s nimiž se různými způsoby snažíme vyrovnat. Co však udělat proto, abychom jim předcházeli? Odpověď by už nemohla být jednodušší – choďte zdravě a osvoboďte svá chodidla. „Všem bych doporučil nosit zdravé boty nebo co nejvíce chodit bosky. Pokud vaše zaměstnání vyžaduje konkrétní obuv, alespoň ve volném čase obujte barefoot boty, nebo choďte boso. Zlepšení se totiž dostavuje i u těch, kteří boty střídají,“ doporučuje fyzioterapeut Lukáš Klimpera.

