Ať už jste milovníky whiskey nebo hledáte tip na výjimečný vánoční dárek – zpozorněte. Jack Daniel’s totiž ve své rodině přivítal novou řadu super prémiové whiskey Bottled in Bond.

Bonded a Triple Mash jsou produkty jedné destilační sezóny, jednoho lihovaru, zrály ve federálním celním skladu pod dohledem vlády USA po dobu nejméně čtyř let a jsou lahvovány o síle alkoholu 50 %. Jack Daniel's Bonded Tennessee Whiskey vzniká osvědčenou recepturou z 80 % kukuřice, 12 % sladového ječmene a 8 % žita a dozrává v dubových sudech, díky nimž získává její chuť větší hloubku a charakter. Jde o whiskey charakteristickou tóny karamelu, bohatého dubu a koření, které přechází do příjemně dlouhého závěru. Jack Daniel's Triple Mash Blended Straight Whiskey je směsí tří výjimečných whiskey: americké sladové, žitné a originální Tennessee whiskey, kdy každá z nich je destilována v souladu se zákonem Bottled in Bond Act. Tato jedinečná kombinace dodává výsledné whiskey příjemný medový tón, podkreslený chutí sladu a jemného dubu vedoucí k dlouhotrvajícímu dobře zakulacenému závěru.

V jakém roce vešel v US v platnost zákon Bottled in Bond?

A) 1897

B) 1907

C) 1977

Odpovědi zasílejte od 9. do 11. prosince na e-mailovou adresu soutez@vlmedia.cz



Vyhrává 50., 100., 150., 200., 250. správná odpověď.

Soutěže se mohou účastnit pouze osoby starší 18 let.

Správná odpověď je na https://www.jackdaniels.com/cs-cz/whiskey/bonded-experience