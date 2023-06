Co by určitě nemělo chybět v cestovní lékárničce?

Balíte si tašku na dovolenou po zimě a nevíte, co zabalit dřív? Než si ze svého seznamu odškrtnete boty, plavky a ručníky, ujistěte se, že máte s sebou i dobře zásobenou lékárnu. Možná (v ideálním případě) ji nebudete vůbec potřebovat, ale pokud na to přijde, věřte, že oceníte její přítomnost. Co by v takové cestovní lékárničce nemělo rozhodně chybět? Vsaďte na Bionect produkty!

Nepostradatelní pomocníci v domácí i cestovní lékárničce Bionect krém a Bionect Control Spray

Bionect krém pomůže s drobným kožním poraněním, odřeninou i popáleninou. Podporuje hojení ran a zklidňuje podrážděnou pokožku. Přípravek obsahuje kyselinu hyaluronovou, která na zraněném místě vytvoří vlhké prostředí, což je klíčové pro celkový proces hojení. Krém navíc zmírňuje podráždění pokožky od slunce a pomůže dokonce i s hojením jizev nejen po kosmetických zákrocích. Je vhodný ke krytí akutních a chronických ran. K dostání ve vaší lékárně za obvyklou cenu 140 Kč.

Další pomocník, který vás zachrání z nepříjemné situace je Bionect Control Spray. Pomůže vám s ošetřením různých typů poranění, včetně popálenin, oděrek, akutních i chronických ran. Obsahuje také kyselinu hyaluronovou – látku, která se přirozeně vyskytuje v lidských tkáních a podporuje rychlejší hojení. Další hlavní složkou je metalické stříbro zabraňující mikrobiální kontaminaci rány, čímž brání vzniku infekce. Bionect Control Spray je vhodný pro všechny členy rodiny! Sprej je snadno bezkontaktně aplikovatelný, takže je ideální pro každodenní použití i při cestování. Vytvoří na kůži ochrannou bariéru proti infekci a díky kyselině hyaluronové udržuje vlhké prostředí v ráně. Bionect Control Spray navíc hydratuje a urychluje hojení popálenin I. a II. stupně, podporuje hojení pooperačních ran, vředů a proleženin. Jednoduše ideální řešení pro rány s rizikem infekce.

K dostání ve vaší lékárně za obvyklou cenu 240,- Kč.

