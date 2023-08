Historie slavného belgického ležáku sahá až do 14. století. Tehdy byl ve vlámském městě Leuven, kde vzkvétalo pivovarnictví a obchod, založen pivovar Den Hoorn, který byl v 18. století prodán Sebastianu Artoisovi. Ten v roce 1926 na počest Vánoc uvařil obzvláště jiskřivé pivo, pro které se vžilo pojmenování Stella, latinsky hvězda. Tam příběh známého ležáku ale nekončí.

Foto: pivovary-staropramen.cz

Ikonická belgická značka Stella Artois totiž uvádí nealkoholickou novinku Stella Artois 0,0 % obj. alk. V designových třetinkových lahvích tak naleznete její nezaměnitelnou chuť kombinující příjemnou chmelovou hořkost i sladovou nasládlost, nově však s obsahem alkoholu 0,0 % objemových. Nová Stella obsahuje 18 kcal na 100ml a je tak navíc nízkokalorická. Legendární Stellu Artois, nově v nealkoholické verzi, si tak můžete vychutnat bez výčitek.

Odpovězte na soutěžní otázku a získejte balení nealkoholické Stelly Artois 0,0 % obj. alk.!

Soutěž o 5 balíčků s pivem Stella Artois

Soutěžní otázka

Stella Artois je prémiovým pivním ležákem, který v rámci prestižní soutěže Beer World Awards získal ocenění Nejlepší mezinárodní ležák. Ve kterém roce toto ocenění vyhrál?

A. 2016

B. 2019

C. 2021

Nápovědu hledejte na www.pivovary-staropramen.cz.

Odpovědi zasílejte od 26. do 31. srpna na e-mailovou adresu soutez@vlmedia.cz.

Balík plný piv Stella Artois vyhrává 50., 100., 150., 200., 250. správná odpověď.

Jiskřivá, osvěžující a nealko: Nová Stella Artois

Značka prémiového ležáku Stella Artois představila vylepšenou novinku s obsahem alkoholu 0,0 % obj. Reaguje tak na stále rostoucí trend nealkoholických piv. Koupit ho můžete v kompaktních a elegantních třetinkových lahvích, navíc je nízkokalorický, takže si zlatavý mok můžete vychutnat bez výčitek. Zkuste ochutnat oblíbený prémiový ležák bez alkoholu!

Příběh oblíbeného piva Stella Artois sahá do 14. století, kdy se slavný vlámský pivovar Den Hoorn dostal do popředí pivovarnictví. V 18. století byl prodán Sebastianu Artoisovi, po němž je známý ležák pojmenovaný. Co ale v názvu dělá slovo Stella? Pivo, které uvařili na počest Vánoc v roce 1926 bylo obzvláště jiskřivé, a proto získalo latinské pojmenování pro hvězdu – Stella. Prémiový ležák svou jiskřivostí boduje i dnes. V roce 2019 byl v soutěži World Beer Awards oceněn titulem „Nejlepší mezinárodní ležák“.

Nápoj je typický svou květinovou chutí, vyváženou sladovou sladkostí a svěží chmelovou hořkostí. Tyto charakteristické rysy si zachovává i nová nealko verze. Stella Artois 0,0 % alk. je vhodná pro všechny, kteří si nechtějí odepřít svůj oblíbený nápoj a jeho příjemně hořkou

a chmelovou chuť. I přes to, že se staráte o zdravý životní styl, omezujete alkohol a prázdné kalorie, nemusíte se svého oblíbeného nápoje vzdávat. Nealkoholická verze Stella Artois obsahuje pouhých 18 kcal na 100 ml.

Jemný nealkoholický ležák vás v horkých letních dnech osvěží, ať už jste u bazénu nebo vyrazíte na kolo. Pivo totiž už dávno není pouze doménou hospodských štamgastů a díky jeho nízké energetické hodnotě si ho můžete vychutnat bez výčitek.