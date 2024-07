Volby do zastupitelstev krajů se blíží velmi rychle - proběhnou ve dnech 20. a 21. září.

Nedávno obdrželi žáci a studenti v celé republice výroční školní vysvědčení. Jaké vysvědčení ale dát vládnoucí koalici (STAN, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Piráti a Strana zelených) v našem Středočeském kraji?

Po ovoci poznáte je.

To platí prakticky od stvoření světa a je to naprosto přesné a výstižné.

Skutečné činy platí neskonale více než tisíce vzletných předvolebních slibů.

Co tedy udělala končící krajská vláda pro Středočechy?

Zde je stručný výčet. A nejde o nic lichotivého:

Zrušení slev na jízdném v krajské dopravě pro seniory, žáky a studenty.

Výrazné zdražení jízdného v krajské veřejné dopravě pro všechny Středočechy.

Zrušení téměř dvou desítek lokálních spojů, hlavně železničních.

Zastavení finanční podpory obecních knihoven.

Zrušení tzv. učňovských stipendií.

Zrušení některých středních škol, které teď v kraji zoufale chybí. Jedná se například o Střední odbornou školu a učiliště v Kralupech nad Vltavou (přes protesty studentů a rodičů a jejich petice), o Zemědělskou školu a učiliště ve Středoklukách na okrese Praha-západ, což byla špičková škola s dlouholetou tradicí a jediná svého druhu široko daleko, či o Integrovanou střední školu v Jesenici na Rakovnicku.

Tento poslední krok je naprosto alarmující a nepochopitelný v situaci, kdy stovky středočeských dětí (a jejich rodiče) nevědí, jaký bude od letošního září jejich osud, zda se dostanou na nějakou střední školu (a kde to bude), nebo se budou muset jít zaregistrovat na Úřad práce…

Končící vedení kraje tedy selhalo v základních oblastech svých kompetencí na plné čáře. A to (zatím) nehovoříme o prohlubující se nedostupností základní praktické i pohotovostní lékařské péče, včetně zubařů, o dlouhých čekacích lhůtách a nedostatku personálů v krajských nemocnicích (např. v Mladé Boleslavi). Nebo o docela tristní situaci v přístupu středočeských občan§ (zejména seniorů a zdravotně postiženým) ke krajským sociálním službám.

To všechno jsou záležitosti, které krajská politická reprezentace může, má - a musí - ovlivnit.

Fialova vláda navíc v rámci tzv. konsolidačního balíčku od ledna výrazně snížila podíl krajů na celkovém ročním výnosu z tzv. sdílených daní, tedy daně z příjmu a daně z přidané hodnoty. V úhrnu jde ročně o stovky milionů korun, o které naše kraje - a jejich občané - zcela bezdůvodně přijdou.

Všichni vládní poslanci, včetně těch, kteří zasedají ve středočeském zastupitelstvu, toto protikrajské opatření podpořili.

Včetně nejmenovaného kandidáta na středočeského hejtmana za ODS.

Náš Středočeský kraj tak kvůli tomuto svévolnému postupu Fialovy vlády (a kvůli hlasování vládních poslanců a senátorů) přijde v následujících dvou letech zhruba o 300 milionů korun.

Což je doslova úder na srdce našeho krajského rozpočtu znamenající snížení kvality a dostupnosti krajem poskytovaných veřejných služeb.

Kvalita a dostupnost těchto veřejných služeb - a ve Středních Čechách zvláště - je ovšem ohrožena i systémově: nelogickým, nespravedlivým a diskriminačním nastavením podílu našeho kraje na vybraných daních v rámci zákona o tzv. rozpočtovém určení daní

Jde o to, že jedna část českých krajů dostává v přepočtu na jednoho obyvatele významně méně finančních prostředků než kraje ostatní. A mezi takto dlouhodobě poškozované kraje patří na prvním místě právě ten náš - Středočeský. Například proto, že dostává v přepočtu na jednoho obyvatele jen 9 400 korun ročně, zatímco třeba Kraj Vysočina 13 700 korun. Proč?!!!

Uvědomme si, že ve Středočeském kraji od roku 2004 vzrostl počet obyvatel (a to hovoříme jen o těch trvale přihlášených k pobytu - reálná skutečnost je výrazně vyšší) o 300 tisíc osob

a průběžně neustále stoupá, zejména v okresech Praha-východ a Praha-západ. A to bez toho, aby se to odrazilo ve změně způsobu financování našeho kraje!

Důsledky tohoto stavu? Věčně přetížené silnice (často v katastrofálním stavu), nedostatečná (někde dokonce vůbec žádná) dopravní obslužnost mnoha obcí a osad spoji veřejné hromadné dopravy, nedostatek praktických, dětských a zubních lékařů, nedostatek kapacit v mateřských, základních a středních školách, nedostatečný rozsah nabídky sociálních služeb a jejich personálního zabezpečení.

Což je zásadní a nepřijatelná chyba. Je proto nezbytně nutné koeficienty určující podíly jednotlivých krajů na celkovém výnosu daní změnit - ve smyslu jejich přizpůsobení současné realitě.

A v případě našeho Středočeského kraje bude nutná ještě hlubší úprava nastavení základních parametrů a pravidel jeho financování, aby nebyl tak tvrdě diskriminován - a doslova zneužíván - jako je tomu nyní.

Financování krajů skrze rozdělování výnosu daně z příjmu fyzických osob je totiž založeno pouze na místě trvalého bydliště poplatníka. A proto náš Středočeský kraj čerpá část prostředků odvedených na daních pouze na občany s úředně hlášeným trvalým pobytem na jeho území.

Přičemž zde fakticky trvale žijí další stovky tisíc občanů (dle posledních odhadů krajského úřadu z minulého volebního období až půl milionu), kteří každodenně využívají veřejné služby financované Středočeským krajem, ale formálně jsou k trvalému pobytu hlášeni v jiném kraji, nejčastěji v Praze (kde svůj byt např. někomu pronajímají a žijí ve své nemovitosti ve Středočeském kraji).

A tam, do rozpočtu Prahy, také plynou jejich daňové odvody, což je nespravedlivé, neakceptovatelné a dlouhodobě neudržitelné.

Náš kraj už nesmí být nadále bezplatným servisem a pojišťovnou pro Prahu a její občany! Jde v úhrnu o miliardy korun, kterými občané našeho kraje nespravedlivě a nelogicky dlouhodobě dotují a sponzorují rozpočet hlavního města Prahy.

Existuje několik cest, jak tento neudržitelný stav změnit a my v SPD máme připraveny konkrétní návrhy.

Bez zásadních změn v nastavení financování krajů - a na prvním místě našeho Středočeského kraje – nikdy nedojde k žádnému zlepšení v oblasti krajského školství, zdravotnictví, dopravy či sociálních služeb.

Touto změnou však rozhodně nesmí být sloučení Středočeského kraje s Prahou, jak v poslední době navrhují někteří pražští regionální politici z prostředí stran současné vládní koalice.

To hnutí SPD nikdy nepřipustí!

Středočeši sobě!

Ing. Mgr. Tomáš Doležal

ekonom, politolog, odborný mluvčí SPD pr ooblast sociální politiky

místopředseda Regionálního klubu hnutí SPD ve Středočeském kraji

předseda Oblastního klubu hnutí SPD v okrese Praha-východ

kandidát hnutí SPD do Zastupitelstva Středočeského kraje

