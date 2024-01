Letíte poprvé do Vietnamu a bojíte se místní dopravy, protože jste viděli fotky plné motorek a aut? Nebojte se! Zdánlivý silniční chaos sice má své výstřednosti, ale také ustálená pravidla, která vám s pohybem po Vietnamu pomohou.

Foto: www.mundo.cz

Chodci

Ať už se chystáte procestovat zemi po vlastní ose na kole, na motorce, místními autobusy nebo v rámci skupinového poznávacího zájezdu do Vietnamu, úzkému kontaktu s místní (někdy bláznivou) silniční dopravou se nevyhnete. Nehledejte v ní žádnou logiku, nesnažte se ji pochopit, raději ji prostě přijměte takovou, jaká je.

Zaprvé si pamatujte, že chodník nepatří pouze vám. Zejména v jižním Vietnamu není výjimkou, že někteří řidiči skútrů raději přejedou na chodník, aby nemuseli čekat na semaforech. O Vietnamcích se říká, že kdyby mohli, tak jezdí na motorce snad i na záchod.

A zadruhé, i tu nejširší obousměrnou silnici uprostřed města plnou motorek a aut lze bezpečně přejít. Jak? Pořádně se rozhlédněte na obě strany, vytipujte si alespoň několikasekundovou mezeru a vkročte do silnice. Můžete při tom ještě zvednout jednu ruku. Neutíkejte, pokud možno ani nezrychlujte nebo nezpomalujte. Udržujte neustále oční kontakt ve směru přijíždějících řidičů a oni se vám vyhnou. Toto samozřejmě platí pro hbité řidiče skútrů. Zbytečně nevstupujte moc blízko před auta nebo autobusy, ty jen tak snadno nezastaví, těm se naopak musíte vyhnout vy.

Zdroj: www.mundo.cz

Řidiči skútrů

Jakožto turista si můžete půjčit skútr prakticky v kterémkoli hotelu a ačkoli by měli kontrolovat, zda máte mezinárodní, nebo alespoň český řidičský průkaz, tak to často neřeší. Pokud tedy vyrazíte třeba do ulic Hanoje nebo Ho Či Minova města, dávejte si pozor především na další turisty na skútrech, kteří se budou v tamější moto džungli pravděpodobně cítit stejně nejistě jako vy. A jakkoli se vám to může zdát neuvěřitelné, může se stát, že na vietnamské silnici potkáte za volantem i někoho, kdo nikdy předtím neřídil a řidičské oprávnění vůbec nemá.

Na druhou stranu, velkou výhodou hustého provozu ve městě je to, že je relativně pomalý. Zřídkakdy pojedete více než 40 km/h. Takže i ti, kdo sedí na skútru poprvé se nemusí bát, že by kolem nich frčeli místňáci nějakou závratnou rychlostí.

Zdroj: www.mundo.cz

Obecné výstřednosti

No a pak zde existuje několik výstředností, které patří k místnímu koloritu:

Velmi časté troubení

Troubení není známkou netrpělivosti nebo snad nevraživosti. Naopak, troubením dává řidič na vědomí ostatním – „dej si pozor, budu tě předjíždět“.

Neexistující silniční pruhy

Opět platí pro skútry a motorky. Pruhy na silnici jako by nebyly. Není žádné pravidlo, kolik skútrů maximálně může jet vedle sebe v jednom pruhu. Jednoduše, pokud řidič skútru vidí skulinku, do které se vejde, tak tam prostě vjede.

Neomezený počet osob na jedné motorce

Ano, Vietnamci jsou sice menší a drobnější než my, ale je neuvěřitelné, kolik se jich naskládá na jednu motorku. Pohled na čtyřčlennou rodinu (včetně někdy hodně malých dětí) není nic výjimečného.

Motorka neslouží pouze k přepravě lidí…

…ale také zvířat, nábytku nebo čehokoli, co uveze.

Helma jakožto součást módního doplňku

Jelikož Vietnamci tráví na skútru opravdu hodně času a helma je ze zákona povinná (ačkoli zdaleka ne všichni to dodržují), není pro ně jen bezpečnostním prvkem, ale také módním doplňkem, na kterém se mohou kreativně vyřádit. Kromě nejrůznějších motivů draků, zvířat, kytek či anime postav existují třeba i speciálně pro ženy helmy s malou dírou vzadu, aby si tudy mohli prostrčit culík a nezničili si tak účes.

Zdroj: www.mundo.cz