Zatímco v některých městech a níže položených oblastech panují spíše jarní teploty, oblíbené skiareály Špindlerův Mlýn a Ještěd nabízí skvěle připravené a umrzlé sjezdovky s dostatkem sněhu. Až do konce vánočních prázdnin je přitom stále možné zakoupit celodenní skipas do těchto středisek již od 540 korun.

Lyžování na Ještědu | Foto: Zadavatel

Ve Špindlerové Mlýně je v provozu téměř celé středisko, zalyžujete si tak na více než 20 kilometrech sjezdových tratí jak ve Svatém Petru a Hromovce, tak i na Medvědíně, Horních Mísečkách nebo Labské. Užijete si tak vynikající sněhové podmínky jak na stávajících, tak i nových sjezdovkách. Vyznavači čerstvého manšestru si mohou vyzkoušet i ranní Fresh Track zakončený bohatou snídaní.

Lyžování ve Špindlerově MlýněZdroj: Zadavatel

V denním provozu je i Skiareál Ještěd, který je svou vynikající dopravní dostupností ideální volbou pro vyznavače především krátkodobého lyžování. Zde je pro všechny fanoušky aktivně stráveného času připravena 1,5 kilometru dlouhá a 45 metrů široká sjezdovka Efecta Nová Skalka, vhodná pro začínající lyžaře, rodiny s dětmi i sportovní vyznavače carvingu. Oblíbená sjezdovka navíc nabízí i večerní lyžování, které je rovněž v provozu každý den od 18 do 21 hodin. I pod Ještědem je možné zakusit prémiový produkt Fresh Track, stejně tak využít i služeb profesionální lyžařské školy, vybavené půjčovny a dalších doprovodných služeb.

Konec letošního roku se tak v obou skiareálech ponese ve znamení perfektních sněhových podmínek a kvalitního lyžování.



Až do konce vánočních prázdnin, tedy 2. ledna 2024, lze celodenní skipasy kupovat nejvýhodněji na www.gopass.travel,

a to do Špindlu již od 890 Kč a na Ještěd již od 540 Kč.