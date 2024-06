Tepe turistickým ruchem. Klid a netknutá příroda je ale pár kroků z centra.

Foto: město Špindlerův Mlýn

Jedněmi milovaný, jinými pomlouvaný. Špindlerův Mlýn nebo taky český Aspen? Společné rysy obě horské perly mají- resorty v srdci nádherné přírody lákají turisty v zimě i v létě. V čem ale Aspen české krkonošské perle nesahá ani po kotníky, je sport a adrenalin. Do Špindlu se totiž pořád ještě jezdí hlavně za pohybem.

Do panenské přírody je přitom z centra Špindlerova Mlýna doslova pár kroků. Okolní svahy bedlivě střeží Krkonošský národní park, někdy přistřihává křidélka rozvojovým plánům místních podnikatelů, je ale zárukou, že právě tady, v srdci Krkonoš, zůstává příroda a zábava v rovnováze a z města se nestává lunapark.

Manuál pro horské romantiky

Přemýšlíte, zda dobýt Sněžku nebo spíš vyrazit k prameni Labe? Dobývejte radši srdce drahé polovičky a v hlavní sezóně se vydejte na túry po méně exponovaných stezkách. Turistika a romantika v horách patří k sobě a zdaleka nejsou jen pro mladé páry. Batoh na záda a vyražte třeba na nejstarší turistickou trasu, Harrachovu stezku, od bílého mostu v centru města Labským dolem až nahoru na Labskou boudu.

Speciálním tipem na romantický výlet pro ty, kdo se chtějí doslova ztratit v krkonošských lesích je odbočka z Bílého Labe směrem do Čertovy strouhy. Tady je i v letních měsících zaručené, že na žádné davy nenarazíte. Naopak. Čeká tu neposkvrněná příroda, klid a zurčící bystřina. Prostě místo odkud se vám nebude chtít vracet do civilizace. Když ale nohy bolí, je na čase se vrátit a i město nabízí lákavé možnosti. Cestou zpět do centra si nezapomeňte udělat fotku u andělských křídel a hurá zrelaxovat ztuhlé svaly do některého z místních wellnessů. Ideální odměnou za nádherný den v zeleni může být třeba masáž na Hotelu Windsor, wellness centra na hotelích Harmony nebo Olympie ve Svatém Petru.

Krásný den je ale třeba zakončit slavnostní romantickou večeří a drinkem. Co třeba u krbu v restauraci Soyka nebo vegetariánským menu par excelence v restauraci hotelu Grand? Výborným tipem i s potravou pro oči v podobě výhledu na okolní svahy je také restaurace Farma ve Svatém Petru.

Zdroj: město Špindlerův Mlýn

Zapomenutá Labská

Každý kolem ní do Špindlerova Mlýna přijíždí, ne každý ji ale zná. Labská platí i dnes za skrytou perlu, takový trochu jiný, pomaleji tepající kout města. Přitom s výhledy, které jinde nenajdete. Pokud se rozhodnete vyrazit na výlet právě odtud, neprohloupíte. Počáteční stoupání je trochu náročnější, odměna je ale víc než sladká. Výhled na Labskou přehradu je doslova dechberoucí, podobně jako pohled na Kozí hřbety a horské hřebeny nad Špindlem. Ani tady se není třeba obávat davů lidí. Trasa vedoucí po zimních běžeckých tratích na Harrachovu skálu a dále na Mísečky je přitom nenáročná, často ve stínu stromů. A co po túře? Přece dobrá káva, sklenička vína a pak wellness. Ideální je hotel Pinie s výhledem na Labskou přehradu.

Z Labské zpět do centra musíte busem nebo taxi. I když….v plánu je v budoucnu chodník pro pěší kolem přehrady. Takže až pojedete za pár let, třeba už dojdete do centra romantickou procházkou bez velkého stoupání i po svých. I dnes to samozřejmě, s trochou adrenalinu, jde. Do túry můžete vložit přemostění technické památky Labské přehrady a pak stezkou po druhém břehu pokračovat necelých 5 km až do centra.

Zdroj: město Špindlerův Mlýn

Člověče, zastav se!

Centrum města je pro každého, ať už přijel za dlouhými výšlapy nebo procházkami. Všichni začínají a končí túry nejčastěji u ikonického bílého mostu. Že si tu doteď nebylo moc kde posedět? Tak to je minulostí. V zeleném parčíku od letošního léta můžete spočinout na nových lavičkách ve tvaru labských kamenů a sledovat přitom proud křišťálové vody v Labi. Máte-li odvahu, můžete smočit unavené nohy a bolavé kotníky v ledových kaskádách s bílým mostem za zády.

Zdroj: město Špindlerův Mlýn

A co víc? Každou prázdninovou sobotu zpestří posezení v centru jeden z koncertů série Špindl Unplugged. Takže chcete-li, den v horském středisku můžete zakončit romantickým tancem při západu slunce.

Špindlerův Mlýn, to je prostě letní romantika okořeněná pohybem tak, jak si sami nadávkujete. Tipy a novinky pro naplánování ideálního pobytu servíruje i web města www.mestospindleruvmlyn.cz.