Věděli jste, že méně než 7 hodin kvalitního spánku každou noc negativně ovlivňuje náladu, paměť, energii a produktivitu?

Spánek nám může narušit mnoho faktorů – od pracovního stresu, rodinných povinností až po nemoci. Není divu, že kvalitní spánek je někdy v nedohlednu. Možná nejste schopni ovlivnit faktory, které narušují Váš spánek, ale můžete si osvojit návyky, které ho naopak podporují.

Dodržujte plán spánku

Většina dospělých potřebuje každou noc 7-8 hodin kvalitního spánku. Dostatek spánku není jen o celkovém počtu hodin. Je důležité také chodit spát a vstávat každý den, včetně víkendů, zhruba ve stejnou dobu.

Být důsledný posiluje cyklus spánku a bdění Vašeho těla. Pokud neusnete zhruba do 20 minut od ulehnutí do postele, odejděte z ložnice a věnujte se něčemu relaxačnímu jako například čtení či poslouchání klidné hudby. Do postele se vraťte až když se budete cítit unavení. Také se nevystavujte modrému světlu z telefonu či televize minimálně půl hodiny před spánkem (ideálně alespoň 2 hodiny).

Dávejte pozor na to, co jíte a pijete

Nechoďte spát hladoví ani nacpaní. Zejména se vyhněte těžkým nebo velkým jídlům během 2-3 hodin před spaním. Opatrnost si zaslouží také nikotin, kofein a alkohol. Pod vlivem alkoholu nedochází k plnohodnotnému spánku, tělo nedosahuje REM fáze a proto neprobíhá regenerace tak, jak má.

Zvažte doplňky stravy

Doplňky mohou pomoct navodit relaxaci a spánek, včetně kozlíku lékařského a hořčíku. Kozlík lékařský přispívá ke snazšímu usínání a kvalitnímu spánku. Hořčík je minerál, který se podílí na více než 600 procesech v lidském těle a může zlepšit relaxaci a také kvalitu spánku. Vhodné je také sáhnout po čajích s kombinací bylinek jako je levandule, meduňka nebo konopí. Čaje obsahující konopí uvolňují stres, napětí a zklidňují mysl.

Vystavujte se Slunci

Vaše tělo má přirozené časové hodiny známé jako cirkadiánní rytmus. Ovlivňuje mozek, tělo, hormony, pomáhá zůstat vzhůru a říká tělu, kdy je čas spát. Přirozené sluneční světlo (především ráno a dopoledne) pomáhá udržovat cirkadiánní rytmus zdravý. To zlepšuje denní energii, stejně jako kvalitu a délku nočního spánku.

CBD kapsleZdroj: Herbalus s.r.o.CBD a spánek

CBD (nepsychoaktivní složka konopí) podporuje přirozenou tvorbu melatoninu, snižuje stres a reguluje stovky tělesných procesů prostřednictvím endokanabinoidního systému. To napomáhá lepšímu usínání, prohlubuje spánek a optimalizuje REM fáze spánku. Nejvhodnějšími produkty na podporu spánku jsou např. CBD kapky či CBD kapsle.

