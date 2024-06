Elektrárnu navzdory nižší podpoře od státu pořídíte levněji než loni na jaře. Tady jsou čísla.

Foto: S-Power Energies

Ukažme si to na příkladu jedné z nejprodávanějších fotovoltaik na trhu. Sestava S-Power MIDI je u českých rodin nejoblíbenější. Používá 12 panelů o celkovém výkonu 5,5 kWp a bateriové úložiště o kapacitě 11,22 kWh.

Ještě loni na jaře sestava S-Power MIDI vycházela po odečtení dotace na 300 000 Kč. Letos, i s nižší dotací, zaplatíte za stejnou sestavu pouze 140 000 Kč. To je méně než polovina.

Poloviční náklady i s TOP technologií

Ceny fotovoltaik jsou nyní o tolik výhodnější, že se vyplatí uvažovat i o příplatku za pokročilejší technologie. Například německý výrobce AEG nedávno uvedl na trh prémiové panely AEG BC, které vyrábějí překvapivé množství elektřiny i za zhoršených osvitových podmínek. Ve výsledku tak za celý rok mohou vyrobit až o 30 % víc energie než standardní panely. Rozdíl ve výsledné ceně přitom u sestavy S-Power MIDI činí jen několik tisíc Kč. Za fotovoltaiku s nejpokročilejší technologií na trhu zaplatíte 150 315 Kč. To je pořád méně než polovina loňské ceny za standardní technologie.

Reálné náklady na fotovoltaiku S-Power MIDI o výkonu 5,5 kWp po odečtení dotací. Zdroj: S-Power Energies

Podobně výhodné jsou nyní ceny i u 20panelové sestavy S-Power TOP, která se svým výkonem 9,6 kWp hodí pro větší rodinné domy. Fotovoltaika, která je kompletně postavená na AEG technologiích, vycházela loni na jaře po odečtení dotací na 475 000 Kč. Aktuálně ji pořídíte za 289 000 Kč. To je asi o 40 % méně. A pokud budete chtít prémiové panely AEG BC, vyjde vás celá fotovoltaika na 320 410 Kč, tedy o třetinu méně než před rokem.

Téměř 10kWp elektrárnu s technologií AEG letos pořídíte o třetinu levněji.Zdroj: S-Power Energies

Rozdíly mezi panely

Možná vám někdo bude tvrdit, že všechny panely jsou vlastně stejné. Ale není to pravda. Za poslední dva roky se možnosti posunuly výrazně dopředu a rozdíly už rozhodně nejsou jen v tom, jestli má panel klasické stříbrné rámování a mřížku, nebo je v elegantnějším černém provedení.

Mnohem zásadnější je, na jaké technologii je panel postavený. Standardní panely dnes využívají technologii PERC. Není špatná, ale výkon takových panelů v čase degraduje kyslíkem, a navíc mají tyto panely nižší výkon ve vysokých letních teplotách. Výrobci proto přišli s novými alternativami, které jsou odolnější a vyrobí víc energie. Jsou to technologie TOPCon, HJT a nejnověji technologie ABC (někdy označovaná jen BC).

Právě poslední zmíněná je absolutním vítězem z pohledu účinnosti, trvanlivosti i ceny. ABC panely nejlépe absorbují světlo a výrazně lépe fungují i v horších osvitových podmínkách. Na českém trhu reprezentují tuto technologii panely AEG BC.

To, že dosahují bezkonkurenčně nejlepších hodnot v řadě ohledů, dokazuje i srovnávací tabulka. Výrobce navíc jejich kvalitě věří natolik, že nabízí výměnu nebo vrácení peněz v případě poruchy po dobu 40 let od zakoupení. To u jiných značek nemá obdobu!

Panely s technologií ABC, respektive BC excelují ve všech sledovaných parametrech.Zdroj: S-Power

