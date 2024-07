Někdo nad tímto řešením kroutí nevěřícně hlavou, ale ve skutečnosti to docela dává smysl. Spojení ložnice s koupelnou, také známé jako „en-suite“ nebo „open-plan“ může fungovat. V koupelně jde o zachování osobní intimity – ale to přece v ložnici také. Oblíbené provedení je, že koupelna tvoří zařízení přistavené u jedné zdi, nebo přímo uprostřed místnosti, což je takzvané italské řešení.

Foto: SANITINO s.r.o.

Raději využijme v menších bytech jednotlivců či párů

I tak má integrace koupelny do ložnice své limity. Tak především tento koncept nebudeme zavádět do rodinných bytů. Může to fungovat pouze v bytě jednotlivce nebo páru. Nejde jen o choulostivé situace, kdy je osoba užívající si koupel vystavena pohledu společníka, který se právě chce uložit do postele. Také vezměme v potaz, že čištění zubů nebo sprchování je poměrně hlučná činnost a můžete tím svého partnera budit. Ale oba tyto problémy lze vyřešit použitím paravánu, záclon nebo posuvných dveří. Sprchový kout vybírejme takový, který má matné sklo.

Větrání a izolace

Dalším důležitým faktorem je ventilace. Je dobré, když je v místnosti větší okno a také ventilátor. Volíme jednoznačně axiální, který je tišší, a jeho použití neomezuje osobu spící vedle.

Nezapomeňme dále na vodotěsnost. Podlaha a stěny kolem koupelny musí být dobře izolované, aby se předešlo pronikání vlhkosti do ložnice.

Oříškem, ale ne pro zkušeného bytového architekta, je volba osvětlení. Pro koupelnu en-suite je ideální kombinace přirozeného a umělého světla.

Zdroj: SANITINO s.r.o.

Ideálním řešením je odolný koupelnový nábytek

Nezapomeňme na nábytek. Tady platí, že bychom nábytek pro ložnicovou i pro koupelnovou část místnosti měli volit z kategorie koupelnového nábytku. A to proto, že se nacházíme v prostoru, který bude vystaven vlhkosti a změnám teploty.

Není třeba smutnit, že tím místnost ztratí na eleganci. Dávno neplatí, že koupelnový nábytek jsou skříňky mdlých barev a základních tvarů, které neučarují oku návštěvníka. Koupelnový nábytek se dnes vyrábí v mnoha různých provedeních a nabízí dost prostoru jak pro vaše osušky a kosmetiku, tak třeba i šaty nebo knihy, které si rádi čtete před spaním.

Koupelnový nábytek je vyráběný z materiálů odolných vůči vlhkosti. Nejčastěji jde o laminát nebo lakované MDF desky. Výrobci nezanedbávají ani povrchovou úpravu. Voděodolné povrchové úpravy, jako je lakování, laminování nebo použití voděodolných nátěrů, zajišťují delší životnost nábytku.

Celkové pojetí prostoru

Tradičním koupelnám vévodí bílá, zatímco u ložnic preferujeme spíše živější barvy. Pokud plánujeme koupelnu spojenou s ložnicí, musíme najít nějaký kompromis. Půjde o jedinou místnost, která musí být po designové stránce jednotná. Neměl by to ale být problém. Pravděpodobně se vydáme cestou minimalistického designu s čistými liniemi. Můžeme volit jak světlé barvy a lesklé povrchy, které opticky zvětší prostor a dodají místnosti svěžest, tak i tmavší barvy. Ty dodají prostoru punc elegance a luxusu.

Zdroj: SANITINO s.r.o.

Výhody a úskalí

A jaké má vlastně koupelna spojená s ložnicí výhody? Především jde o úsporu prostoru. Když máte byt o výměře 30 m2 a chcete ušetřit každý metr, může pro vás být právě tento nápad spásou. Ložnici spojíte s koupelnou a do samostatné místnosti dáte jen toaletu – elegantní a účinné! Zároveň si tím dopřejete komfort v tom, že jakmile ráno vstanete z postele, k umyvadlu to máte jen pár kroků, takže příprava do práce bude o něco rychlejší.

Někoho neobvyklé spojení inspiruje k využití řady kreativních designových prvků.

Samozřejmě existují i negativa. Už jsme zmínili nedostatek soukromí a hluk, oříškem může být i údržba. Každodenní činnosti v koupelně budou mít vliv na celkový vzhled ložnice.

Běžný úkaz ve skandinávských zemích i v Japonsku

Koupelna integrovaná do ložnice je v naší zemi raritou, ale v některých státech jde o poměrně rozšířený koncept. Nemusíme chodit daleko. Třeba ve skandinávských zemích známých svým minimalistickým a funkčním designem takto vypadá mnoho bytů. Zrovna ve Finsku majitelé menších bytů vždy ochotně spojí ložnici s koupelnou, pokud jde o to získat prostor pro samostatnou saunu, která je v této zemi běžným prvkem i v docela malých bytech.

Stejně tak je koupelna en-suite běžná také ve Velké Británii a v Japonsku nebo Jižní Koreji, kde je otázka optimalizace prostoru v nových bytech velkým tématem.